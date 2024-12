Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag die Leitzinsen in der Eurozone wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Der Einlagenzinssatz beträgt nun 3,00 Prozent nach zuvor 3,25 Prozent. In einer ersten Reaktion legte der DAX leicht zu. Die EZB will weiterhin von Sitzung zu Sitzung über den geldpolitischen Kurs entscheiden. Eine festgelegte Richtung gibt es demnach nicht. Zudem bleibe das Vorgehen weiter abhängig von den Daten. Neben dem Einlagenzinssatz senkte die EZB Mehr in Kürze.

