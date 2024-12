Berlin und Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -FUST Lab, ein aufstrebendes Technologieunternehmen aus Südkorea, erregt Aufmerksamkeit mit seiner innovativen Ultraschalltechnologie, die eine Dispersion und Emulgierung im Nanomaßstab ohne den Einsatz von Tensiden ermöglicht. FUST Lab, ein Spin-off des Korea Research Institute of Standards and Science, bereitet sich nun auf den Eintritt in den deutschen Markt vor.Dispergieren und Emulgieren - der Prozess des Mischens nicht mischbarer Substanzen - sind entscheidende Technologien für Branchen wie Kosmetik, Pharmazeutika, Spezialbeschichtungen, Batterien und Chemikalien. Gleichmäßigkeit und Stabilität sind entscheidend: Die Produkte müssen über einen längeren Zeitraum gut gemischt bleiben, um eine hohe Leistung zu gewährleisten.Bahnbrechende Innovation: DEBREXFUST Lab hat seine DEBREX-Linie von Labor- (LAB) und Kleinmaßstabsgeräten (SS) auf den Markt gebracht, die stabile, einheitliche Emulsionen und Dispersionen im Nanomaßstab ohne Tenside ermöglichen, die in der Regel für solche Prozesse erforderlich sind. Infolgedessen hat das Unternehmen die Aufmerksamkeit einer Reihe von Chemie-, Halbleiter- und Batterieunternehmen aus aller Welt auf sich gezogen.Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden arbeitet DEBREX mit einer kreisförmigen, fokussierten Ultraschalltechnologie, die die Energie gleichmäßig auf das Zentrum konzentriert. Die Technologie unterstützt die Herstellung von niedrigviskosen, umweltfreundlichen und leistungsstarken Materialien. Darüber hinaus handelt es sich um ein Inline-Verfahren mit angeschlossenem Kühlsystem für den Dauerbetrieb über 30 Tage, das die Skalierbarkeit für industrielle Anwendungen ohne Überhitzung der Proben gewährleistet.Aufbauend auf seinem Erfolg bereitet sich FUST Lab auf den Eintritt in den deutschen Markt vor. Um sein Standbein zu festigen, sucht FUST Lab aktiv nach Vertriebs- und Handelspartnern in Deutschland. Durch den Aufbau strategischer Kooperationen will das Unternehmen seine umweltfreundliche und leistungsstarke Technologie einem breiteren europäischen Publikum zugänglich machen.Potenzielle Partner können sich für Anfragen an das FUST-Labor wenden: sales@fustlab.com und www.fustlab.com/en.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2578592/DEBREX_FUST_Lab.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fust-lab-will-den-deutschen-markt-mit-seiner-innovativen-tensidfreien-nano-emulgierungstechnologie-durch-vertriebspartnerschaften-beschleunigen-302330241.htmlOriginal-Content von: FUST Lab, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177777/5929509