Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) habe am Donnerstag die Leitzinsen in der Eurozone wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte gesenkt, so Jan-Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Einlagenzinssatz betrage nun 3,00 Prozent nach zuvor 3,25 Prozent. In einer ersten Reaktion habe der DAX leicht zugelegt. ...

