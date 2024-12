Frankfurt (www.fondscheck.de) - Rekordstimmung nicht nur an den Aktienbörsen - auch der Goldpreis nimmt wieder Kurs auf ein neues Allzeithoch, so die Deutsche Börse AG.Im Oktober sei der Preis bis auf 2.789,52 US-Dollar die Feinunze gestiegen, dann aber auf unter 2.600 US-Dollar zurückgefallen. Am Donnerstagmorgen seien es wieder 2.717 US-Dollar gewesen. ...

