London / Paris / Zürich - Die Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag an den europäischen Börsen keine grossen Spuren hinterlassen. Die wichtigsten Indizes schlossen überwiegend leicht höher. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte um 0,12 Prozent auf 4.965,53 Punkte zu. Der Dax in Deutschland schloss mit moderatem Zuwachs, der Cac 40 in Frankreich kaum verändert. Ausserhalb des Euroraums stieg der Schweizer SMI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...