Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares -4

DJ Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Plc (FCH) Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares 12-Dec-2024 / 17:18 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 12 December 2024 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 16 October 2024: Date of purchase: 12 December 2024 Number of ordinary shares purchased: 277,127 Highest price paid per share: 131.00p Lowest price paid per share: 126.50p Volume weighted average price paid per share: 128.9347p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 328,804,010 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (328,804,010) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 128.9347p 277,127

Individual information:

Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading purchased share) Time) number venue 200 126.50 08:43:40 00315385003TRLO1 XLON 2002 127.00 08:53:06 00315397360TRLO1 XLON 200 127.00 08:53:06 00315397361TRLO1 XLON 200 127.00 09:01:33 00315407830TRLO1 XLON 200 127.00 09:05:31 00315412709TRLO1 XLON 200 127.50 09:12:48 00315421776TRLO1 XLON 200 127.50 09:18:30 00315428949TRLO1 XLON 300 127.50 09:35:41 00315448337TRLO1 XLON 200 127.50 09:49:07 00315459867TRLO1 XLON 3160 128.00 09:49:52 00315460302TRLO1 XLON 1518 128.00 09:49:52 00315460303TRLO1 XLON 924 128.00 09:49:52 00315460304TRLO1 XLON 84 128.00 09:50:46 00315461558TRLO1 XLON 2301 128.00 09:50:46 00315461559TRLO1 XLON 2385 128.00 09:50:46 00315461557TRLO1 XLON 2396 128.00 09:50:51 00315461720TRLO1 XLON 2396 128.00 09:50:51 00315461721TRLO1 XLON 824 128.00 10:00:54 00315466521TRLO1 XLON 824 128.00 10:00:54 00315466522TRLO1 XLON 3515 128.00 10:00:54 00315466525TRLO1 XLON 5441 128.00 10:00:54 00315466526TRLO1 XLON 3000 128.00 10:00:54 00315466523TRLO1 XLON 298 128.00 10:00:54 00315466524TRLO1 XLON 852 127.50 10:00:55 00315466527TRLO1 XLON 852 127.50 10:00:55 00315466528TRLO1 XLON 141 127.50 10:00:58 00315466533TRLO1 XLON 803 127.50 10:00:58 00315466532TRLO1 XLON 662 127.50 10:00:58 00315466534TRLO1 XLON 2277 128.00 10:26:44 00315467290TRLO1 XLON 756 129.00 10:32:59 00315467560TRLO1 XLON 669 129.00 10:32:59 00315467561TRLO1 XLON 710 129.00 10:32:59 00315467562TRLO1 XLON 3000 129.00 10:35:34 00315467658TRLO1 XLON 422 129.00 10:35:34 00315467659TRLO1 XLON 3278 129.00 10:35:34 00315467660TRLO1 XLON 5662 129.00 10:35:34 00315467661TRLO1 XLON 882 129.00 10:36:12 00315467677TRLO1 XLON 884 129.00 10:36:25 00315467682TRLO1 XLON 579 129.00 10:36:55 00315467718TRLO1 XLON 282 129.00 10:36:55 00315467719TRLO1 XLON 498 129.00 10:37:38 00315467734TRLO1 XLON 362 129.00 10:37:38 00315467735TRLO1 XLON 865 129.00 10:38:27 00315467746TRLO1 XLON 858 129.00 10:39:30 00315467788TRLO1 XLON 857 129.00 10:41:50 00315467972TRLO1 XLON 857 129.00 10:42:52 00315468011TRLO1 XLON 858 129.00 10:46:01 00315468192TRLO1 XLON 856 129.00 10:47:39 00315468314TRLO1 XLON 844 129.00 10:51:13 00315468457TRLO1 XLON 16 129.00 10:51:13 00315468458TRLO1 XLON 859 129.00 10:51:39 00315468473TRLO1 XLON 857 129.00 10:53:29 00315468705TRLO1 XLON 856 129.00 10:55:40 00315468781TRLO1 XLON 865 129.00 10:59:30 00315469222TRLO1 XLON 437 129.00 10:59:55 00315469232TRLO1 XLON 422 129.00 10:59:55 00315469233TRLO1 XLON 470 129.00 11:02:45 00315469561TRLO1 XLON 387 129.00 11:02:45 00315469562TRLO1 XLON 860 129.00 11:03:40 00315469581TRLO1 XLON 856 129.00 11:04:53 00315469638TRLO1 XLON 859 129.00 11:05:47 00315469679TRLO1 XLON 626 128.50 11:11:04 00315469916TRLO1 XLON 230 128.50 11:11:04 00315469917TRLO1 XLON 856 128.50 11:11:04 00315469918TRLO1 XLON 852 128.00 11:19:04 00315470346TRLO1 XLON 851 128.00 11:19:04 00315470347TRLO1 XLON 851 128.00 11:19:04 00315470349TRLO1 XLON 852 128.00 11:19:04 00315470348TRLO1 XLON 851 128.00 11:19:04 00315470350TRLO1 XLON 851 128.00 11:19:04 00315470352TRLO1 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 12, 2024 12:19 ET (17:19 GMT)

DJ Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares -2-

200 128.50 11:19:04 00315470351TRLO1 XLON 1371 128.50 11:19:04 00315470353TRLO1 XLON 78 128.50 11:19:04 00315470354TRLO1 XLON 624 128.50 11:19:04 00315470355TRLO1 XLON 2392 128.00 11:19:04 00315470356TRLO1 XLON 2392 128.00 11:26:50 00315470729TRLO1 XLON 1595 128.00 11:26:50 00315470730TRLO1 XLON 1601 127.50 11:54:11 00315471777TRLO1 XLON 800 127.50 11:54:11 00315471779TRLO1 XLON 800 127.50 11:54:11 00315471781TRLO1 XLON 800 127.50 11:54:11 00315471783TRLO1 XLON 800 127.50 11:54:11 00315471784TRLO1 XLON 1601 127.50 11:54:11 00315471775TRLO1 XLON 800 127.50 11:54:11 00315471776TRLO1 XLON 800 127.50 11:54:11 00315471778TRLO1 XLON 800 127.50 11:54:11 00315471780TRLO1 XLON 800 127.50 11:54:11 00315471782TRLO1 XLON 302 127.50 11:54:11 00315471785TRLO1 XLON 44 127.50 11:54:11 00315471786TRLO1 XLON 700 128.50 12:46:23 00315473616TRLO1 XLON 802 128.50 12:46:23 00315473617TRLO1 XLON 300 128.50 12:46:23 00315473618TRLO1 XLON 1009 128.50 12:46:23 00315473619TRLO1 XLON 991 128.50 12:46:23 00315473615TRLO1 XLON 1058 128.50 12:46:23 00315473620TRLO1 XLON 889 129.00 12:55:10 00315473985TRLO1 XLON 300 129.00 12:55:10 00315473986TRLO1 XLON 991 129.00 12:55:10 00315473987TRLO1 XLON 991 129.00 12:55:10 00315473988TRLO1 XLON 87 129.00 12:55:10 00315473990TRLO1 XLON 904 129.00 12:55:10 00315473989TRLO1 XLON 991 129.00 12:55:10 00315473991TRLO1 XLON 851 129.00 12:55:10 00315473992TRLO1 XLON 100 129.00 12:55:40 00315473999TRLO1 XLON 300 129.00 12:55:52 00315474003TRLO1 XLON 2388 128.50 13:02:22 00315474302TRLO1 XLON 300 129.00 13:02:22 00315474304TRLO1 XLON 1479 129.00 13:02:22 00315474305TRLO1 XLON 198 129.00 13:02:22 00315474307TRLO1 XLON 2388 128.50 13:02:22 00315474303TRLO1 XLON 543 129.00 13:02:22 00315474306TRLO1 XLON 480 129.50 13:03:57 00315474350TRLO1 XLON 1272 129.50 13:03:57 00315474351TRLO1 XLON 212 129.50 13:03:57 00315474352TRLO1 XLON 1592 129.00 13:06:08 00315474438TRLO1 XLON 1592 129.00 13:06:08 00315474437TRLO1 XLON 1738 128.50 13:10:45 00315474568TRLO1 XLON 869 128.50 13:10:45 00315474569TRLO1 XLON 1738 128.50 13:10:45 00315474566TRLO1 XLON 869 128.50 13:10:45 00315474567TRLO1 XLON 1619 128.00 13:26:37 00315475642TRLO1 XLON 1070 128.00 13:26:37 00315475643TRLO1 XLON 549 128.00 13:26:37 00315475644TRLO1 XLON 4893 128.50 13:42:50 00315476262TRLO1 XLON 166 128.50 13:42:50 00315476263TRLO1 XLON 2 128.50 13:42:50 00315476264TRLO1 XLON 61 128.50 13:42:50 00315476265TRLO1 XLON 323 128.50 13:42:50 00315476266TRLO1 XLON 253 128.50 13:42:50 00315476267TRLO1 XLON 10 128.50 13:42:50 00315476268TRLO1 XLON 526 129.00 13:51:14 00315476931TRLO1 XLON 1703 129.00 13:51:14 00315476932TRLO1 XLON 635 129.00 13:51:51 00315476946TRLO1 XLON 806 129.00 13:52:14 00315476963TRLO1 XLON 295 129.00 13:55:52 00315477073TRLO1 XLON 300 129.00 13:55:52 00315477074TRLO1 XLON 211 129.00 13:55:52 00315477075TRLO1 XLON 221 128.50 13:57:48 00315477129TRLO1 XLON 9 128.50 13:57:48 00315477130TRLO1 XLON 593 129.00 14:00:01 00315477233TRLO1 XLON 213 129.00 14:00:01 00315477234TRLO1 XLON 803 129.00 14:03:16 00315477365TRLO1 XLON 803 129.00 14:04:39 00315477414TRLO1 XLON 63 129.00 14:06:27 00315477471TRLO1 XLON 741 129.00 14:06:27 00315477472TRLO1 XLON 61 129.00 14:07:39 00315477507TRLO1 XLON 400 129.00 14:07:39 00315477508TRLO1 XLON 342 129.00 14:07:39 00315477509TRLO1 XLON 314 129.00 14:09:12 00315477558TRLO1 XLON 490 129.00 14:09:12 00315477559TRLO1 XLON 335 129.00 14:10:50 00315477628TRLO1 XLON 469 129.00 14:10:50 00315477629TRLO1 XLON 530 129.00 14:11:45 00315477663TRLO1 XLON 278 129.00 14:11:45 00315477664TRLO1 XLON 22 129.00 14:13:17 00315477705TRLO1 XLON 782 129.00 14:13:17 00315477706TRLO1 XLON 563 128.50 14:13:25 00315477711TRLO1 XLON 10 128.50 14:13:25 00315477712TRLO1 XLON 230 128.50 14:13:25 00315477713TRLO1 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 12, 2024 12:19 ET (17:19 GMT)

DJ Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares -3-

802 128.50 14:13:25 00315477714TRLO1 XLON 803 128.50 14:13:25 00315477709TRLO1 XLON 803 128.50 14:13:25 00315477710TRLO1 XLON 1729 128.50 14:20:48 00315478223TRLO1 XLON 1729 128.50 14:20:48 00315478222TRLO1 XLON 400 128.50 14:28:22 00315478560TRLO1 XLON 3380 128.50 14:35:17 00315478969TRLO1 XLON 746 128.50 14:35:17 00315478970TRLO1 XLON 4126 128.50 14:35:17 00315478971TRLO1 XLON 1136 129.00 14:36:40 00315479075TRLO1 XLON 166 129.00 14:36:40 00315479076TRLO1 XLON 342 129.00 14:36:40 00315479077TRLO1 XLON 885 129.00 14:36:50 00315479130TRLO1 XLON 147 129.00 14:37:16 00315479149TRLO1 XLON 733 129.00 14:37:16 00315479150TRLO1 XLON 892 129.00 14:37:22 00315479152TRLO1 XLON 515 129.00 14:37:46 00315479176TRLO1 XLON 362 129.00 14:37:46 00315479177TRLO1 XLON 883 129.00 14:37:59 00315479216TRLO1 XLON 798 129.00 14:38:57 00315479285TRLO1 XLON 79 129.00 14:38:57 00315479286TRLO1 XLON 221 129.00 14:39:33 00315479306TRLO1 XLON 657 129.00 14:39:33 00315479307TRLO1 XLON 599 129.00 14:40:47 00315479375TRLO1 XLON 16 129.00 14:40:47 00315479376TRLO1 XLON 265 129.00 14:40:47 00315479377TRLO1 XLON 274 129.00 14:41:16 00315479407TRLO1 XLON 601 129.00 14:41:16 00315479408TRLO1 XLON 153 129.00 14:42:20 00315479481TRLO1 XLON 98 129.00 14:42:20 00315479482TRLO1 XLON 625 129.00 14:42:20 00315479483TRLO1 XLON 205 129.00 14:42:40 00315479556TRLO1 XLON 300 129.00 14:42:40 00315479557TRLO1 XLON 1748 128.50 14:43:26 00315479639TRLO1 XLON 873 128.50 14:43:26 00315479640TRLO1 XLON 1748 128.50 14:43:26 00315479641TRLO1 XLON 873 128.50 14:43:26 00315479642TRLO1 XLON 229 129.00 15:22:56 00315482365TRLO1 XLON 982 129.00 15:22:56 00315482366TRLO1 XLON 2312 129.00 15:22:56 00315482367TRLO1 XLON 846 129.00 15:22:56 00315482368TRLO1 XLON 700 129.00 15:22:56 00315482369TRLO1 XLON 1146 129.00 15:22:56 00315482370TRLO1 XLON 1146 129.00 15:22:56 00315482371TRLO1 XLON 1146 129.00 15:22:56 00315482372TRLO1 XLON 1146 129.00 15:22:56 00315482373TRLO1 XLON 1631 128.50 15:22:56 00315482375TRLO1 XLON 1631 128.50 15:22:56 00315482374TRLO1 XLON 1146 129.00 15:22:56 00315482376TRLO1 XLON 1523 129.00 15:22:56 00315482377TRLO1 XLON 755 129.00 15:22:56 00315482379TRLO1 XLON 25 129.00 15:22:56 00315482380TRLO1 XLON 73 129.00 15:22:56 00315482378TRLO1 XLON 1280 129.00 15:22:56 00315482381TRLO1 XLON 1146 129.00 15:22:56 00315482382TRLO1 XLON 1146 129.00 15:22:56 00315482383TRLO1 XLON 1146 129.00 15:22:56 00315482384TRLO1 XLON 1146 129.00 15:22:56 00315482385TRLO1 XLON 1005 129.00 15:22:56 00315482386TRLO1 XLON 866 129.00 15:23:06 00315482389TRLO1 XLON 400 129.00 15:23:20 00315482399TRLO1 XLON 669 129.00 15:24:12 00315482458TRLO1 XLON 1298 129.50 15:26:31 00315482606TRLO1 XLON 1298 129.50 15:26:31 00315482607TRLO1 XLON 1298 129.50 15:26:31 00315482608TRLO1 XLON 1298 129.50 15:26:31 00315482609TRLO1 XLON 1298 129.50 15:26:31 00315482610TRLO1 XLON 1298 129.50 15:26:31 00315482611TRLO1 XLON 1298 129.50 15:26:31 00315482612TRLO1 XLON 1298 129.50 15:26:31 00315482613TRLO1 XLON 1163 129.50 15:26:32 00315482614TRLO1 XLON 4077 129.50 15:26:32 00315482616TRLO1 XLON 4077 129.50 15:26:32 00315482615TRLO1 XLON 488 131.00 15:33:03 00315482898TRLO1 XLON 8 131.00 15:33:03 00315482899TRLO1 XLON 802 131.00 15:33:03 00315482900TRLO1 XLON 69 131.00 15:33:03 00315482901TRLO1 XLON 4022 130.50 15:33:13 00315482926TRLO1 XLON 804 130.50 15:33:13 00315482927TRLO1 XLON 4022 130.50 15:33:13 00315482924TRLO1 XLON 804 130.50 15:33:13 00315482925TRLO1 XLON 172 131.00 15:36:00 00315483043TRLO1 XLON 675 131.00 15:36:00 00315483044TRLO1 XLON 3216 130.50 15:36:08 00315483048TRLO1 XLON 4020 130.50 15:36:08 00315483049TRLO1 XLON 819 130.00 15:53:19 00315483742TRLO1 XLON 819 130.00 15:53:19 00315483744TRLO1 XLON 761 130.00 15:53:19 00315483745TRLO1 XLON 57 130.00 15:53:19 00315483746TRLO1 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 12, 2024 12:19 ET (17:19 GMT)

DJ Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares -4-

819 130.00 15:53:19 00315483747TRLO1 XLON 819 130.00 15:53:19 00315483740TRLO1 XLON 819 130.00 15:53:19 00315483741TRLO1 XLON 818 130.00 15:53:19 00315483743TRLO1 XLON 426 130.50 15:54:38 00315483804TRLO1 XLON 442 130.50 15:54:38 00315483805TRLO1 XLON 2602 130.00 15:55:43 00315483857TRLO1 XLON 868 130.00 15:55:43 00315483858TRLO1 XLON 2602 130.00 15:55:43 00315483855TRLO1 XLON 868 130.00 15:55:43 00315483856TRLO1 XLON 500 130.50 15:55:43 00315483859TRLO1 XLON 785 130.50 15:55:43 00315483861TRLO1 XLON 654 130.50 15:55:43 00315483860TRLO1 XLON 219 130.50 15:55:43 00315483862TRLO1 XLON 93 130.50 15:55:43 00315483863TRLO1 XLON 807 130.50 16:05:54 00315484223TRLO1 XLON 808 130.50 16:06:23 00315484238TRLO1 XLON 809 130.50 16:15:31 00315484741TRLO1 XLON 810 130.50 16:15:40 00315484755TRLO1 XLON 500 130.00 16:15:52 00315484769TRLO1 XLON 1113 130.00 16:15:52 00315484770TRLO1 XLON 1636 130.00 16:15:53 00315484771TRLO1 XLON 818 130.00 16:15:53 00315484772TRLO1 XLON 851 130.00 16:16:29 00315484864TRLO1 XLON 835 130.00 16:16:41 00315484873TRLO1 XLON 848 130.00 16:16:44 00315484877TRLO1 XLON 817 130.00 16:17:05 00315484887TRLO1 XLON 826 130.00 16:17:15 00315484891TRLO1 XLON 822 130.00 16:17:56 00315484916TRLO1 XLON 819 130.00 16:18:11 00315484921TRLO1 XLON 811 130.00 16:19:29 00315485056TRLO1 XLON 818 130.00 16:19:57 00315485078TRLO1 XLON 827 130.00 16:20:34 00315485158TRLO1 XLON 826 130.00 16:20:49 00315485185TRLO1 XLON 816 130.00 16:21:29 00315485236TRLO1 XLON 813 130.00 16:21:47 00315485249TRLO1 XLON 815 130.00 16:22:27 00315485291TRLO1 XLON 811 129.50 16:22:27 00315485293TRLO1 XLON 811 129.50 16:22:27 00315485292TRLO1 XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com Angeli Everitt

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Mike Smith / Stephen Malthouse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: GB00BG0TPX62 Category Code: POS TIDM: FCH LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 364902 EQS News ID: 2050385 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2050385&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ef1066a31-ca00-4e1a-b0a4-374bd7d0face

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2024 12:19 ET (17:19 GMT)