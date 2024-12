Paris (ots/PRNewswire) -- Sopra Steria stellt zum zweiten Mal in Folge eine Studie über die Erwartungen von Hochschulabsolventen im technischen Bereich an ihre zukünftigen Arbeitsplätze und Arbeitgeber vor.- Die Ergebnisse unterstreichen das Interesse an KI, Quantencomputing und Green-IT-Verfahren.- Die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben wird als Priorität hervorgehoben.Sopra Steria, ein wichtiger Akteur im europäischen Technologiesektor, präsentiert eine Studie über die Erwartungen von Hochschulabsolventen aus den Bereichen Ingenieurwesen, IT und MINT in Europa und Indien. Die Studie bestätigt ein starkes Interesse an bahnbrechenden Technologien (KI, Quantencomputing) und an solchen, die dem Allgemeinwohl dienen (auf der Basis eines Green-IT-Ansatzes). Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben sind sehr begehrt.Zu den wichtigsten Ergebnissen des internationalen Panels gehören:- Die von jungen Hochschulabsolventen bevorzugten Technologien beziehen sich auf Quantencomputing (60 %), gefolgt von Green IT (54 %) und Cloud (53 %).- Die drei wichtigsten Faktoren für die Berufswahl sind die Vergütung (47 %), die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten (36 %) und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (36 %).Louis-Maxime Négre, Leiter der Personalabteilung der Sopra Steria Group, kommentierte: "Die Ergebnisse dieser Studie verdeutlichen die wachsende Bedeutung disruptiver Technologien und gesellschaftlicher Werte für die Hoffnungen junger Techniktalente. Bei Sopra Steria sind wir der festen Überzeugung, dass technologische Innovation mit einem Beitrag zum Allgemeinwohl in Einklang gebracht werden muss. Deshalb setzen wir uns für eine verantwortungsvolle künstliche Intelligenz ein, integrieren Green IT in unsere Wertschöpfungskette und bieten unseren Talenten maßgeschneiderte Karrieremöglichkeiten. Unser Ziel ist es, leistungsstarke, nachhaltige und wirkungsvolle digitale Lösungen zu schaffen."Green IT führend im internationalen PanelIm Jahr 2024 sahen 53 % der jungen Hochschulabsolventen das Quantencomputing als das attraktivste Feld an, dicht gefolgt von Green IT (48 %) und Cloud Computing (43 %). In Frankreich ist jedoch die KI nach wie vor am beliebtesten: 55 % der Hochschulabsolventen streben eine Tätigkeit in diesem Bereich an.Klicken Sie hier, um mehr zu lesen. (https://www.soprasteria.com/newsroom/press-releases/details/sopra-steria-reveals-a-study-on-young-tech-graduates-career-and-hr-expectations)Kontakt: Aurélien Flaugnatti, aurelien.flaugnatti@soprasteria.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2579037/Sopra_Steria.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1861938/Sopra_Steria_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/erwartungen-der-technikabsolventen-sopra-steria-veroffentlicht-eine-studie-uber-ihre-karriere--und-hr-wunsche-302330581.htmlPressekontakt:+33 (0)1 40 67 29 29Original-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100062274/100926881