2025 dürfte der Krypto-Boom in die nächste Runde gehen. Auf welche Coins neben Bitcoin und Ethereum ein Schweizer Krypto-Insider setzt und welche Kryptowährung sein Geheimfavorit ist. Neben Bitcoin: Ethereum steht vor Comeback Ethereum gilt als zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin und ist ein zentraler Baustein der Krypto-Welt. Doch laut Adrian Fritz, Head of Research beim Schweizer Krypto-Unternehmen 21Shares, liegt die Plattform derzeit in einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...