The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.12.2024ISIN NameDE000DFK0MR5 DZ BANK IS.A1661USC8185KAA00 SATURN O.+G. 24/29 REGSUSP0592VAA63 AUNA 20/25 REGSUS98954MAG69 ZILLOW GRP 19/26 CVDE000DDA0K67 DZ BANK IS.A959XS2011260531 MERCK KGAA SUB.ANL.19/79DE000NLB28B2 NORDLB FESTZINSANL.26/19CH0315593860 ABN AMRO 16-24 MTNCH0261561382 WAADT KT 14-24CH0398633229 ZUERICH VERS. 18-24