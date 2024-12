Kloten / Tokio (ots) -Die AstraSana Japan Co., Ltd. (Shibuya, Tokio / CEO: Chikako Yoshida / nachfolgend "unser Unternehmen") hat durch die Investition von GSI Creos Corporation (Minato, Tokio / Geschäftsführer und CEO: Naoaki Yoshinaga / nachfolgend "GSI Creos") eine Kapital- und Geschäftsallianz geschlossen. Zukünftig werden wir gemeinsam mit GSI Creos die Großhandelsverteilung von CBD-Rohstoffen innerhalb Japans weiter stärken.Durch diese Allianz wird die AstraSana-Gruppe (mit Hauptsitz in der Schweiz) eine stabile Lieferkette etablieren, um schweizerische, qualitativ hochwertige CBD-Rohstoffe landesweit in Japan zu vertreiben. Unser Ziel ist es, unseren Kunden sichere und zuverlässige Produkte zu bieten.Dank der umfangreichen Ressourcen und Netzwerke von GSI Creos können wir unseren Kunden noch hochwertigere Dienstleistungen anbieten. Auf Basis dieser starken Partnerschaft werden wir aktiv zum Wachstum und zur Entwicklung des CBD-Marktes durch verschiedene Ansätze beitragen.AstraSana Japan setzt sich dafür ein, durch unabhängige Analysen Sicherheit zu gewährleisten, Produkte von höchster Qualität zu liefern und Vertrauen sowie Zufriedenheit der Kunden bei der Entwicklung und Verteilung unserer Produkte zu priorisieren. Wir streben danach, die Lebensqualität ("Quality of Life", QOL) unserer Kunden zu verbessern und gleichzeitig neue technologische Innovationen zu fördern.Das Potenzial von CBD auf dem japanischen MarktCBD (Cannabidiol) ist eine aus Hanf gewonnene Verbindung, die in Japan als sicherer Rohstoff legal verfügbar ist. Mit der wachsenden globalen Nachfrage steigt auch das Potenzial von CBD auf dem japanischen Markt. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, die Lieferkette zu stärken, bestehende Herausforderungen zu bewältigen und die Verteilung sicherer und zuverlässiger CBD-Produkte weiter voranzutreiben.Über die GSI Creos CorporationWebsite: Home | GSI Creos Corporation (https://www.gsi.co.jp)GSI Creos ist ein auf Geschäftsentwicklung ausgerichtetes Handelsunternehmen mit neun Standorten in Japan und 24 internationalen Niederlassungen. Es agiert weltweit sowohl im Bereich "Textilien" als auch "Industrieprodukte". Die Geschäftsfelder reichen von Textilrohstoffen über Bekleidung, Chemikalien, Hobby-Materialien, Maschinen und Halbleiterkomponenten bis hin zu Nanotechnologie. Unter dem Motto "Lebensqualität für die nächste Generation schaffen" fördert GSI Creos ESG-Management, um soziale Probleme zu lösen und das Glück der Menschen zu steigern.Über die AstraSana-Gruppe / AstraSana Holding AGWebsite: AstraSana Holding AG (https://www.astrasana.com)Die AstraSana-Gruppe ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das auf Cannabinoid-Rohstoffe und medizinisches Cannabis spezialisiert ist. Mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, agiert die AstraSana Holding AG mit Tochtergesellschaften in der Tschechischen Republik, Großbritannien und Japan. Die Gruppe arbeitet mit europäischen und südamerikanischen Partnern, unter anderem in Belgien, zusammen, um ihr globales Geschäft weiter auszubauenPressekontakt:Yves Antoniazziinfo@astrasana.comOriginal-Content von: Astrasana Holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168792/5929765