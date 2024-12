Hannover (www.anleihencheck.de) - Obwohl die EZB-Zinssenkung um 0,25 PP erwartet worden war, gingen deutsche Staatsanleihen in den Korrekturmodus, so die Analysten der Nord LB.Einige Marktteilnehmer hätten eben doch mit einem größeren Schritt oder klareren Hinweisen auf den weiteren Kurs gerechnet (Frau Lagarde sei nicht so dovish gewesen wie erhofft). ...

