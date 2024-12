Zürich - Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Freitag im frühen Handel schwächer. Negative Vorgaben aus den USA und aus Fernost dämpften den Risikoappetit der Anleger, heisst es am Markt. An der Wall Street hatten die Anleger am Vortag nach den Kursrekorden in der Vorwoche und vor der am kommenden Mittwoch anstehenden US-Zinsentscheidung eine vorsichtigere Gangart eingeschlagen, heisst es weiter. Eine Zinssenkung des Fed um 25 Basispunkte scheint ...

Den vollständigen Artikel lesen ...