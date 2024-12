FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,02 Prozent auf 134,88 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,22 Prozent.

Die EZB hatte am Donnerstag mit der vierten Zinssenkung in diesem Jahr auf wachsende Sorgen um die Konjunktur im Euroraum reagiert. Die Senkung um 0,25 Prozentpunkte war so erwartet worden. Ökonomen rechnen mit weiteren Schritten. Schließlich senkte die EZB ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum und die Inflation. Die Unsicherheit ist jedoch hoch. Noch ist beispielsweise unklar, wie sich die Zollpolitik der künftigen US-Regierung auf die Eurozone auswirken wird.

Da einige Anleger wohl deutlichere Hinweise auf weitere Zinssenkungen erwartet hatten, waren die Renditen von Anleihen aus der Eurozone am Donnerstag merklich gestiegen. Besonders deutlich legten sie in Italien zu. Am Freitag setzte bei den italienischen Anleihen eine leichte Gegenbewegung ein.

Im weiteren Tagesverlauf werden Zahlen zur Industrieproduktion in der Eurozone erwartet. "Von der Industrieproduktion ist momentan leider nicht allzu viel zu erwarten, im Oktober dürfte sie in Euroland nach schwachem Vormonatswert immer noch leicht gefallen sein", schreiben die Experten der Dekabank in einer Tagesvorschau./jsl/mis