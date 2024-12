Frankfurt (www.fondscheck.de) - Steven Bell, EMEA-Chefvolkswirt bei Columbia Threadneedle Investments, wird Ende März 2025 in den wohlverdienten Ruhestand gehen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bell blickt auf eine erfolgreiche Karriere in der Finanzbranche zurück, in der er mehr als 50 Jahre tätig war. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...