Das in Amsterdam ansässige Unternehmen DRI, eine Tochtergesellschaft der ukrainischen DTEK-Gruppe, und der spanische Projektentwickler Enerland haben den ersten Teil des Kaufvertrags für die Entwicklung eines 166 MWp großen Solar-PV-Portfolios, bestehend aus vier Solarparks in Italien, unterzeichnet und abgeschlossen. Die in Frankfurt ansässige Finanzberatungsboutique Capcora unterstützte den Verkäufer als exklusiver M&A-Berater bei dieser Transaktion.



Die vier Solarparks, (Projekt Nox), befinden sich auf Sardinien und sollen in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 baureif werden.



DRI wurde nach einem strukturierten Prozess, der von Capcora, durchgeführt wurde, als Käufer ausgewählt. DRI, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein Entwickler und Betreiber von Erneuerbare-Energien-Projekten und eine Tochtergesellschaft der DTEK-Gruppe, des größten privaten Investors im ukrainischen Energiesektor.



Mit den Nox-Projekten überschreitet das italienische Portfolio von DRI nun die Marke von 500 MWp in der Entwicklung und bringt das Unternehmen seinem 2GW-Ziel näher.



"Italien ist einer der Schlüsselmärkte von DRI. Wir sehen hier ein enormes Potenzial, unser Portfolio an erneuerbaren Energien und Batteriespeichern auszubauen und einen Beitrag zur Energiewende des Landes und zu seinen nationalen und EU-Zielen zu leisten. Durch den Erwerb von vier Solarprojekten können wir außerdem die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen mit landwirtschaftlichen Aktivitäten kombinieren und so die wirtschaftliche Entwicklung lokaler Gemeinden fördern und die Energieunabhängigkeit unterstützen. Ich danke Enerland für die gute Zusammenarbeit", sagte John Stuart, CEO von DRI, in der Mitteilung des Unternehmens.



"Wir freuen uns, einen hervorragenden Reisepartner und langfristigen Investor gefunden zu haben, und hoffen, dass dies eine von vielen Kooperationen mit DRI sein wird", sagten Manuel Balet und Javier Gil, CEOs der Enerland Group.



"Wir sind stolz darauf, den erfolgreichen Verkauf der Projekte von Enerland an DRI, einen zuverlässigen Partner und Teil der ukrainischen DTEK-Gruppe, ermöglicht zu haben. Diese Transaktion unterstreicht die Bedeutung grenzüberschreitender Zusammenarbeit und das Potenzial zur Wertschöpfung in einem Land voller Wachstumschancen", fügt Jochen Magerfleisch, Managing Partner bei Capcora, hinzu.



Juristisch wurde DRI von Legance beraten. Rödl & Partner unterstützte Enerland als Rechtsberater, während Capcora als M&A-Berater tätig war.



Über Enerland

Enerland wurde 2007 in Spanien gegründet und strebt an, eine führende Rolle im internationalen Photovoltaik-Solarmarkt einzunehmen. Das Unternehmen bietet schlüsselfertige Lösungen für Kunden weltweit an.

Heute entwickelt, baut, betreibt und wartet Enerland Solarparks in verschiedenen Ländern, darunter Spanien, Italien, Portugal, Polen, Mexiko, El Salvador, Kolumbien, Costa Rica, Tunesien und die Philippinen. Dabei arbeitet das Unternehmen eng mit seinen internationalen Tochtergesellschaften zusammen, um Projekte in unterschiedlichen Märkten erfolgreich umzusetzen.

Enerland verfolgt eine Vision der Nachhaltigkeit und Innovation und bietet umfassende Dienstleistungen, um den Ausbau erneuerbarer Energien global voranzutreiben.

www.enerlandgroup.com



Über DRI

DRI ist darauf ausgerichtet, die Energiewende in Mittel-, Ost- und Südeuropa voranzutreiben. Die Unternehmensmission besteht darin, in unterversorgten Märkten Europas zu arbeiten und deren Klimaneutralitätsziele zu erreichen, indem ein Portfolio von 5 GW erneuerbarer Energie und Batteriespeichern bis 2028 geschaffen wird. Derzeit ist DRI in Kroatien, Italien, Polen und Rumänien tätig. Das Unternehmen hat bereits ein Portfolio von Onshore-Wind- und Solarprojekten aufgebaut und hat Ende 2023 den Bau seines ersten Solarparks und Windparks in Rumänien abgeschlossen, die nun Strom exportieren.

DRI ist ein Entwickler und Betreiber von erneuerbaren Energien mit Hauptsitz in Amsterdam und eine Tochtergesellschaft der DTEK-Gruppe, dem führenden und größten privaten Investor im Energiesektor der Ukraine.

www.dri-energy.com/



Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.

www.capcora.com



