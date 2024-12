Mainz (ots) -Der ZDF-Fernsehrat hat am Freitag den Haushaltsplan des ZDF für das Geschäftsjahr 2025 genehmigt. Dem insgesamt ausgeglichenen Haushaltsplan liegt der von der KEF empfohlene Rundfunkbeitrag in Höhe von monatlich 18,94 Euro zugrunde. 2025 ist das erste Jahr der neuen Beitragsperiode 2025 bis 2028.In seiner Haushaltsrede wirft ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler einen optimistischen Blick auf das Jahr 2025: "Ich bin überzeugt, dass wir in einem herausfordernden Umfeld nicht nur bestehen werden, sondern auch gestalten können - mit Orientierung in einer fragmentierten Medienwelt und mit gesellschaftlicher Integrationskraft. Bereits bei der vorgezogenen Bundestagswahl werden unsere Redaktionen mit einem vielfältigen Informations- und Diskussionsangebot die gesellschaftliche Meinungsbildung unterstützen und somit den Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unmittelbar erlebbar machen."Das Publikum könne sich in allen Genres auf attraktive neue Angebote freuen. Himmler: "Wir freuen uns auf die Handball-WM der Männer und die Fußball-EM der Frauen, auf die neue 'Terra X'-Reihe 'Wettlauf um die Welt'. Es gibt einen Programmschwerpunkt zum Holocaust-Gedenktag - ein Film-Highlight über Hans Rosenthal, dass das jüdische Leben im Nachkriegsdeutschland in den Blick nimmt oder 'An einem Tag im September' über den Beginn der deutsch-französischen Freundschaft nach dem Zweiten Weltkrieg."Himmler verweist außerdem auf zahlreiche Reformprozesse, die das ZDF im Rahmen seiner Zukunftsstrategie "Ein ZDF für alle" umsetzt. Anfang Januar starte mit der neuen Direktion Audience, in der Programmplanung und Distributionssteuerung gebündelt werden, der größte organisatorische Umbau seit 25 Jahren. Die gemeinsame Streaming-Plattform mit der ARD werde weiter ausgebaut. Den zunehmenden Fakenews und Deepfakes werden redaktionelle Faktenchecks entgegengesetzt und Projekte wie "ZDF goes Schule" vermitteln Medienkompetenz. Bei der Arbeit an den Zukunftsprojekten könne das ZDF, so Himmler, auf den Erfolgen des zu Ende gehenden Jahres aufbauen. Himmler: "Das Hauptprogramm ZDF bleibt auch in diesem Jahr Marktführer im deutschen TV - zum 13. Mal in Folge. Wir gewinnen dabei jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer dazu. Die ZDFmediathek und unsere Social Media-Angebote legen deutlich zu. ZDFneo erlebt das beste Jahr seit seiner Gründung und ZDFinfo bleibt der erfolgreichste Informationssender auf dem deutschen Fernsehmarkt."KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehrat) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie eine Anlage zum Haushalt (https://presseportal.zdf.de/fileadmin/zdf_upload/Bilder/Teaser-Bilder/2024/Pressemitteilungen/Haushalt_2025_-_Anlage.pdf)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5930079