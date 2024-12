Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag bei überschaubaren Veränderungen wenig verändert tendiert. Der EuroStoxx50 klettert am späten Vormittag um 0,45 Prozent auf 4.988,08 Punkte. Ausserhalb des Euroraums tendierte der Schweizer SMI kaum verändert, ebenso der britische FTSE 100 . Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets machte eine Patt-Situation an den Märkten aus: «Wenn gute Nachrichten wie Zinssenkungen ...

