Berlin/München/Wien/Bonn (ots) -Feierliche Ehrung der Preisträger durch den Generaldirektor der UNIDO, Dr. Gerd Müller, mit internationaler BeteiligungDer Senat der Wirtschaft und die United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) zeichnen zum dritten Mal in Folge innovative Vorreiter aus, die ein vorbildliches Engagement für eine nachhaltige Entwicklung leisten. Die innovativen Pioniere zeigen auf, wie die globalen Nachhaltigkeitsziele in Wirtschaft und Gesellschaft konkret verankert werden.Aus Afrika, Amerika, Asien und Europa kamen weltweit Nominierte in München zusammen, um das gemeinsame Engagement für die globalen Nachhaltigkeitsziele gebührend zu würdigen. Die wachsende Bedeutung des Preises spiegelt sich auch in der Vielfalt der Einreichungen, die sich über alle Kontinente erstrecken. Angereist waren Nominierte und Preisträger unter anderem aus Arizona, Indien, Kamerun, Südkorea und Schweden. Mit 270 Bewerbungen aus 38 Ländern verzeichnet der SDG Innovation Award einen neuen Rekordwert."Die hohe Beteiligung zeigt eindrucksvoll, wie engagiert Menschen weltweit an Lösungen für die globale Herausforderungen arbeiten, wie den Kampf gegen den Klimawandel, gegen Hunger und Ausbeutung", erklärte Gerd Müller, Generaldirektor der UNIDO und ehemaligerBundesentwicklungsminister. "Wir brauchen diese Vorreiter, um schneller bei der Umsetzung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen voranzukommen. Daher freue ich mich, dass sich jedes Jahr mehr Unternehmen, Städte und Initiativen engagieren. Die nominierten Projekte verbinden Innovation mit Machbarkeit! Ich hoffe, dass dies viele weitere anspornt, sich für eine globale nachhaltige Entwicklung einzusetzen."Die Preisträger des SDG Innovation Award 2024 sind (in alphabetischer Reihenfolge):Kategorie "Unternehmen":Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Ecological Balance (Kamerun),Maschinenring Foundation gGmbH, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, WILO SE.Kategorie "Städte, Gemeinden & Landkreise":Buenos Aires / Argentinien, Freetown / Sierra Leone, Lüdenscheid / Deutschland, Mesa / USA.Kategorie "Jugend & Bildung":Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, Volvo Group(Schweden).Ausgewählt wurden die Preisträger des SDG Innovation Awards von einer unabhängigen Fachjury, die sich aus hochkarätigen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und internationalen Organisationen zusammensetzt. Vorsitzender der Jury ist Ashok Sridharan, früherer Oberbürgermeister der Stadt Bonn und ehemaliger Präsidenten des internationalen Städtenetzwerks ICLEI (Local Governments for Sustainability). Der Award wird ohne Teilnahmegebühren sowie ohne Nutzungsentgelte vergeben und steht für eine faire und unabhängige Preisvergabe.Dr. Christoph Brüssel, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Senat der Wirtschaft, verdeutlichte, dass eine praktische Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen möglich ist. "Hier geht es nicht um PR-Aktivitäten für Einzelne, hier geht es darum, die Machbarkeit der Nachhaltigkeitsziele mit Beispielen zu belegen und andere dadurch zu inspirieren. Es ist möglich."Norbert Streveld, Vorstandsvorsitzender des Senat der Wirtschaft Deutschland, unterstreicht die beeindruckende Vielfalt der Einreichungen. "Die Anzahl und die internationale Beteiligung aus über 38 Ländern verdeutlichen weiterhin die zukunftsweisende Ausrichtung des SDG Innovation Awards. Er betonte auch, dass die 17 SDGs neben ökologischen und sozialen Aspekten ebenfalls die ökonomische Entwicklung fördern.Ein besonderer Dank gilt allen 270 Teilnehmenden, die ihre inspirierenden Projekte eingereicht haben. Ohne den engagierten Einsatz der unabhängigen Jury und des Teams, rund um die Projektverantwortlichen Svenja Reimer und Dr. Olaf Deutschbein (UNIDOs Investment and Technology Office Berlin), wäre die hohe Akzeptanz und internationale Wahrnehmung des Awards nicht denkbar.