Berlin (ots) -Exklusive BILD-Promitalks gibt's zukünftig auch auf die Ohren: "May Way", der neue Podcast von BILD-Show-Chefin Tanja May, startet am 15. Dezember 2024.Jeden Sonntag erscheint eine neue Folge, in der sie sich mit Top-Gästen aus Showbusiness, Politik, Sport oder Wirtschaft unterhält. Es entstehen dabei sehr private Momente. Denn kaum jemand ist den Stars so nah wie Tanja May."May Way" vertieft das Format "Wie ich wurde, was ich bin", das wöchentlich bei BILD.de und in BILD am SONNTAG erscheint.In der ersten Folge von "May Way" ist Alessandra Meyer-Wölden zu Gast. Die Autorin, Unternehmerin und Podcasterin erzählt aus ihrem Alltag mit fünf Kindern. Sie unterhält sich mit Tanja May über das heutige Verhältnis zu ihrem Ex-Mann Oliver Pocher und zu ihrem Ex-Verlobten Boris Becker. Alessandra Meyer-Wölden verrät, was einst ihr Traumberuf war. Und zum ersten Mal spricht sie auch ganz offen über den Tod ihres Vaters.Weitere Gesprächspartner in den kommenden Folgen von "May Way" sind EU-Chefin Ursula von der Leyen, Moderatorin Sylvie Meis, Handball-Legende Stefan Kretzschmar und Eiskunstläuferin Katarina Witt.Tanja May, BILD-Unterhaltungschefin und stellvertretende Chefredakteurin: "Mit dem neuen BILD-Podcast machen wir die Menschen unseres beliebten Formats 'Wie ich wurde, was ich bin' noch nahbarer und erlebbarer als je zuvor - ein authentisches Erlebnis, wie es nur ein persönliches Gespräch bietet."Der neue BILD-Podcast "May Way" von und mit Tanja May - ab dem 15. Dezember 2024 jede Woche Sonntag eine neue Folge online bei BILDplay und überall da, wo es Podcasts gibt.