Mainz (ots) -Acht Jahre nach seinem Start ist funk erfolgreicher denn je. 88 Prozent der 14- bis 29-Jährigen kennen das Content-Netzwerk von ARD und ZDF. 78 Prozent der Zielgruppe haben bereits funk-Inhalte genutzt. Damit ist die Nutzung im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozentpunkte gestiegen.Vor allem bei den jüngsten Userinnen und Usern von 14 bis 19 Jahren wird funk immer populärer: In dieser Altersgruppe ist die Nutzung des funk-Angebots im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozentpunkte auf 79 Prozent gestiegen.Das sind die Ergebnisse der aktuellen funk-Bekanntheitsstudie - einer repräsentativen Online-Befragung im Auftrag von SWR- und ZDF-Medienforschung, die im Mai 2024 durchgeführt wurde. Damit wird ein wesentlicher Teil junger Menschen zwischen 14 und 29 Jahren mit funk-Angeboten erreicht.Hälfte des funk-Portfolios ist jünger als zwei Jahre33 neue funk-Formate wurden seit Oktober 2022 gestartet. Damit ist gut die Hälfte des funk-Portfolios jünger als zwei Jahre. Zusammen verzeichnen die rund 60 regelmäßig publizierten funk-Formate rund 17,1 Millionen Abonnements auf YouTube, circa 8,1 Millionen Follower auf Instagram, rund 7,8 Millionen Abonnements auf TikTok, knapp 1,1 Mio. Subscriptions auf Snapchat und rund 1,2 Mio. Abonnements auf Spotify (Quelle: funk Business Intelligence, Stand 30. September 2024)."All diesen Millionen Nutzerinnen und Nutzern bietet funk viele Möglichkeiten zur Interaktion. Denn die Inhalte sind so gestaltet, dass sie die Partizipation gezielt anregen. In diesen sicheren und vertrauenswürdigen Kommunikationsräumen tauschen sich die jungen Menschen aus, stellen Nachfragen oder geben Anregungen. So fördert funk die Meinungsbildung und den demokratischen Diskurs", sagte ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler vor dem Fernsehrat in Mainz.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/?id=1141&return_url=%2Fpresse%2Fzdffernsehrat%3F) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie den funk-Bericht 2024 (https://presse.funk.net/pressemeldung/funk-bericht-2024/).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5930212