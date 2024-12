In London (Großbritannien) hat Hensoldt einen Kapitalmarkttag organisiert. In den kommenden Jahren will der Rüstungskonzern weiter stark wachsen. Beim Umsatz soll es ein jährliches Plus von 10 Prozent geben. Die bereinigte EBITA-Marge wird bei 20 Prozent gesehen. Die Ausschüttungsquote bei der Dividende soll 30 Prozent bis 40 Prozent vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...