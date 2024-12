NEW YORK (dpa-AFX) - Wenige Tage vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed wird am Freitag an den US-Börsen mit einem freundlichen Handelsauftakt gerechnet. Während der Dow Jones Industrial nach seiner jüngsten, sechstägigen Verlustserie knapp mit 0,1 Prozent im Plus erwartet wird, waren vorbörslich vor allem die Technologiewerte gefragt wegen bleibender Fantasie für das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Bei dem Chip-Branchenunternehmen Broadcom sorgten die KI-Geschäfte für einen starken Quartalsbericht. Mit Rückenwind davon sieht es eine Stunde vor dem Börsenauftakt so aus, als ob der Nasdaq 100 auf seiner jüngsten Rekordrally in die nächste Etappe geht. Zuletzt wurde der technologielastige Auswahlindex vom Broker IG 0,9 Prozent höher auf 21.815 Punkte taxiert. Seine bisherige Bestmarke vom Mittwoch liegt bei 21.784 Zählern.

Die Broadcom-Aktien gaben an der Nasdaq die Richtung mit einem vorbörslichen Kurssprung um 17,5 Prozent vor. Getrieben von guten Geschäftszahlen inmitten des KI-Booms und wegen eines starken Ausblicks steuern die Aktien des Chipkonzerns auf ihr Rekordniveau zu - und bei der Marktkapitalisierung auf die Schwelle von einer Billion US-Dollar. Die UBS schrieb, die Bedenken einiger Anleger, die es gegeben habe, seien zerstreut worden. Mit dem Ausblick gebe Broadcom den Anlegern "einen Grund zum Träumen", schrieb Stacy Rasgon von Bernstein Research.

Die Freude über die Broadcom-Zahlen färbte etwas gedämpft auch auf andere Branchenwerte. Vor allem die Aktien des Wettbewerbers Marvell Technology zogen vorbörslich um sieben Prozent an. Aber auch Nvidia als bekannteste KI-Aktie wurde mit 1,8 Prozent im Plus gehandelt. Bei anderen Aktien großer Tech-Giganten wie Amazon, Alphabet oder Apple war das Bild vorbörslich durchwachsen. Ihnen fehlt allerdings nicht viel für eine Fortsetzung der Rekordjagd.

Marktbreit richten Anleger ihren Fokus bereits auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Erwartet wird, dass die Währungshüter am Mittwoch eine weitere Zinssenkung wohl um 0,25 Prozentpunkte beschließen.

Der ING-Ökonom James Knightley geht aber davon aus, dass die Währungshüter sich vorsichtig zur weiteren Zinsperspektive im kommenden Jahr äußern werden. Er rechnet 2025 mit weniger Lockerungen und verwies dabei auf eine zähe Inflation und die Pläne zur Wirtschaftsförderung des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Vor diesem Hintergrund blieb die Risikobereitschaft bei US-Standardwerten am Freitag begrenzt.

Neben Broadcom konnten auch die Aktien von Restoration Hardware (RH) mit einem Kurssprung um mehr als 13 Prozent aufwarten. Der auf hochwertige Möbel spezialisierte Einzelhändler hatte starke Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt und dabei vor allem mit seiner Prognose für das restliche Geschäftsjahr überzeugt. Das Unternehmen berief sich auf ein beschleunigtes Nachfragewachstum./tih/jha/

