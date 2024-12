Einmalig für eine App bezahlen? Das scheint aus der Mode zu sein. Entwickler:innen setzen in vielen Fällen auf ein Abo-Modell. Das nervt unseren Autor. Keine Frage, App-Entwickler:innen wollen und sollen gut bezahlt werden. Davon profitieren am Ende auch die Nutzer:innen. Schließlich gibt es in Bezahl-Apps nur sehr selten nervige Werbeanzeigen. Außerdem trägt man so selbst dazu bei, dass kleine und große Entwickler:innen die Möglichkeit haben, ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...