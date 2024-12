Düsseldorf (ots) -- Zähneputzen, Händewaschen, Duschen: Im Badezimmer fallen fast zwei Drittel des täglichen Wasserverbrauchs an[1]- Mit GROHE-Technologien lässt sich die Badroutine ohne Komforteinbußen nachhaltig gestalten- Wassersparen zahlt sich doppelt aus: Gut für die Umwelt und den Geldbeutel2025 steht vor der Tür und die Pläne für das nächste Jahr sind groß. Bei vielen oben auf der Liste: Mehr für die Umwelt tun oder den CO2-Fußabdruck reduzieren - jede:r kann mit kleinen Veränderungen bereits Großes bewirken. Insbesondere der tägliche Wasserverbrauch kann mit geringem Aufwand reduziert werden, denn fast zwei Drittel des täglichen Bedarfs fallen im Badezimmer an. GROHE bietet die passenden Produkte, um Wasser sowie Energie zu sparen und nachhaltiger zu leben, ohne dabei auf den gewohnten Komfort verzichten zu müssen. Mit den folgenden drei Tipps lässt sich der Alltag im Bad umweltbewusster gestalten.1. Die Wassermenge beim Händewaschen reduzierenEin nachhaltigerer Alltag fängt schon beim Zähneputzen oder Händewaschen an. Die Armaturenlinie GROHE Cubeo überzeugt sowohl mit ihrem modernen Soft-Square-Design als auch mit wasser- und energiesparenden Technologien. Dank der GROHE SilkMove ES Kartusche lassen sich Wassermenge und -temperatur präzise steuern. Durch die Kaltstartfunktion fließt bei Mittelstellung des Hebels nur kaltes Wasser, sodass nicht unnötig Energie verschwendet wird. Zusätzlich mit der GROHE EcoJoy Technologie ausgestattet, reduziert ein Durchflussbegrenzer den Wasserverbrauch, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen. Das schont Umwelt und Geldbeutel. Für einen Vier-Personen-Haushalt bedeutet das: 77 Euro weniger Wasser- und 201 Euro weniger Energiekosten - pro Jahr.[2]2. Den Wasserfluss beim Duschen begrenzenHandbrausen mit Durchflussbegrenzer ermöglichen ein Duschen ohne schlechtes Gewissen. Dank GROHE EcoJoy Technologie ist der Wasserfluss bei der Handbrause GROHE Tempesta 110 auf maximal 5,6 Liter pro Minute (bei 3 bar) begrenzt. Auch Kopfbrausen sind in wassersparenden Varianten verfügbar - wie beispielsweise die GROHE Tempesta 250. Der integrierte Durchflussbegrenzer beschränkt den Wasserfluss auf maximal 7,3 Liter pro Minute (bei 3 bar). Mit GROHE Tempesta 250 kann beispielsweise ein Vier-Personen-Haushalt jährlich bis zu 168 Euro Wasserkosten und bis zu 378 Euro Energiekosten sparen.[3] Mit einem GROHE Grohtherm 800 Thermostat lassen sich Temperatur und Wassermenge zudem intuitiv einstellen. Dank integrierter GROHE TurboStat-Technologie bleibt die Wassertemperatur während des gesamten Duschvorgangs konstant, Temperaturspitzen werden ausgeglichen und Verbrühungen verhindert. Der GROHE EcoButton lässt den vollen Wasserdurchfluss nur bei Betätigung zu.3. Den Toilettenpapierverbrauch reduzierenIn Deutschland verwendet eine Person durchschnittlich 134 Rollen Toilettenpapier pro Jahr. Die Produktion ist sehr energie- und wasserintensiv. Um genau zu sein: Für eine Tonne Toilettenpapier werden 5.500 Kilowattstunden und 76.000 Liter Wasser verbraucht.[4] Dusch-WCs sind die zeitgerechte und nachhaltige Alternative. Sie vereinen ein herkömmliches WC mit den Vorteilen eines Bidets, um verschiedenen Hygienebedürfnissen in einer durchdachten Lösung gerecht zu werden. Die beiden Duscharme des GROHE Sensia Pro verfügen über eine einstellbare Wassertemperatur und sind jeweils für unterschiedliche persönliche Bedürfnisse konzipiert. Die integrierte Trockenfunktion macht das Dusch-WC darüber hinaus nicht nur besonders komfortabel, sondern reduziert auch den Toilettenpapierverbrauch auf ein Minimum. So schont das Dusch-WC langfristig nicht nur die Umwelt, sondern ebenfalls die Haushaltskasse.Dank dieser Lösungen macht es GROHE möglich, wertvolle Ressourcen im Badezimmer mit nur wenig Aufwand zu schonen und unterstützt damit die nachhaltigen Vorsätze für 2025.[1] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 2024: BDEW-Wasserstatistik, Trinkwasserverwendung im Haushalt 2023, https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/trinkwasserverwendung-im-haushalt/.[2] Dieses Berechnungsbeispiel basiert auf den folgenden Parametern: Haushalt mit 4 Personen, die täglich je 5 Minuten lang die Waschtischarmatur nutzen. Die Kosten beruhen auf der folgenden Schätzung: Energiekosten (Strom) 0,3 EUR/kWh, Wasserkosten (ohne Abwasser) 0,0035 EUR/Liter. Angenommene Durchflussmengen (gemessener Durchfluss bei 3 bar Druck):Alte Produktdurchflussmenge: 8 l/min für Waschtischarmatur. Durchflussmenge des neuen Produkts: 5 l/min. Neue Produkte sind mit der wassersparenden EcoJoy Technologie ausgestattet. GROHE übernimmt keine Garantie für die Genauigkeit und Richtigkeit der Ergebnisse, da die Berechnung von vielen unvorhersehbaren Faktoren abhängt und daher unverbindlich ist. Sie hängt insbesondere von den Wasser- und Energiepreisen, dem Verbraucherverhalten und den technischen Einrichtungen vor Ort ab.[3] Dieses Berechnungsbeispiel basiert auf den folgenden Parametern: Haushalt mit 4 Personen, die täglich je 7 Minuten lang duschen. Die Kosten beruhen auf der folgenden Schätzung: Energiekosten (Strom) 0,3 EUR/kWh, Wasserkosten (ohne Abwasser) 0,0035 EUR/Liter. Angenommene Durchflussmengen (gemessener Durchfluss bei 3 bar Druck):Alte Produktdurchflussmenge: 12 l/min für Dusche. Durchflussmenge des neuen Produkts: 7,3 l/min für die Dusche. Neue Produkte sind mit der wassersparenden EcoJoy Technologie ausgestattet. GROHE übernimmt keine Garantie für die Genauigkeit und Richtigkeit der Ergebnisse, da die Berechnung von vielen unvorhersehbaren Faktoren abhängt und daher unverbindlich ist. 