LONDON, HOUSTON und SINGAPUR, Dec. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Da sich die Energielandschaft aufgrund von Dekarbonisierung, Elektrifizierung und geopolitischen Veränderungen rasch wandelt, hat Wood Mackenzie im neuesten Horizons-Bericht fünf überzeugende Diagramme veröffentlicht, die die wichtigsten Trends hervorheben, die den Sektor prägen.

Diese Diagramme im Bericht mit dem Titel "Conversation Starters: Five Energy Charts to Get You Talking" bieten wertvolle Einblicke in die Dynamik der Energiemärkte und decken alles ab - von den Energiesystemen der wichtigsten Volkswirtschaften bis hin zur zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen.

"Diese Diagramme veranschaulichen die Wunder der Energiewende im Jahr 2025 und darüber hinaus - von den Energiemärkten der USA und Chinas über den merkwürdigen Fall der Nordsee-Transformation bis hin zum hochgesteckten Ziel der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung und dem elektrisierenden Aufstieg von Elektrofahrzeugen", so Autor Malcolm Forbes-Cable, Vice President, Upstream and Carbon Management Consulting bei Wood Mackenzie.

Im Horizons-Bericht "Top of the Charts: Five Energy Charts to Make You Think" wurde jedes Diagramm anhand seines "Wow-Faktors", seiner Attraktivität für Gespräche, seiner Bedeutung für die Branche und seiner Dissonanz bewertet und bietet eine neue Perspektive auf die Energiewende.

Chinesischer Transportsektor: tatsächlich elektrisierend

China ist weiterhin führend bei der Energiewende und will bis 2028 50 % seines Stroms aus kohlenstoffarmer Energie wie Wasser-, Solar- und Windenergie, Kernenergie und Energiespeicherung beziehen, so Wood Mackenzie. Der Bericht geht auch davon aus, dass die Solar- und Windenergiekapazität bis 2037 die Kohleverstromung übertreffen wird.

"Noch nie hat die Welt ein derart schnelles Wachstum oder eine derartige Umgestaltung eines Energiesystems erlebt, wie sie derzeit in China stattfindet", so Forbes-Cable. "Bis 2025 wird Chinas installierte Solar- und Windenergiekapazität die von Europa und Nordamerika übersteigen."





Quelle: Wood Mackenzie Lens

Auch der Transportsektor in China befindet sich in einem bedeutenden Wandel. Bis 2034 werden batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) den Verkauf von Personenkraftwagen dominieren und einen Marktanteil von 66 % erreichen. Laut Wood Mackenzie werden Elektrofahrzeuge, die eine Kombination aus BEV und Hybrid sind, 89 % des Gesamtabsatzes ausmachen.

"BVE werden bis 2030 voraussichtlich um 8 % pro Jahr wachsen, während der Absatz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (ICE) voraussichtlich um 11 % pro Jahr sinken wird", so Forbes-Cable. "Wo auch immer Sie sind, chinesische Elektrofahrzeuge kommen auf Sie zu."





Quelle: Wood Mackenzie

Strombedarf der USA: Daten werden immer wichtiger

In den USA wird der Strombedarf nach Jahren der Stagnation ebenfalls stetig wachsen, was hauptsächlich auf die Vierte Industrielle Revolution und die zunehmende Elektrifizierung zurückzuführen ist. Zu den wichtigsten Bereichen, die diese Nachfrage antreiben, gehören Rechenzentren, die Herstellung sauberer Technologien und die Produktion von Anlagen für erneuerbare Energien.

"Der Strombedarf wird bis 2034 voraussichtlich um bis zu 1,9 % jährlich wachsen (CAGR), was die Notwendigkeit einer beschleunigten Modernisierung des Stromnetzes unterstreicht, um den Wettbewerbsvorteil der USA angesichts des zunehmenden globalen Wettbewerbs, insbesondere aus China, aufrechtzuerhalten", so Forbes-Cable.





Quelle: Wood Mackenzie, Energy Information Administration

Kohlenstoffabscheidung und -speicherung: die Ziele der Jugend

Die Gegenüberstellung der Kapazität zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (CCS) mit der LNG-Produktion veranschaulicht auf eindrückliche Weise, wie ehrgeizig die Ziele für CCS sind. Diese Grafik stellt keine Äquivalenz zwischen den beiden Branchen her, sondern vergleicht das Wachstum zweier großer Industriesysteme, die mit Gas in einem gekühlten flüssigen Zustand umgehen.

"Selbst im Szenario einer verzögerten Energiewende wird erwartet, dass die CCS-Kapazität bis 2050 dreimal so groß sein wird wie die LNG-Liefermengen, während sie im Basisszenario viermal so groß sein wird. Dies erfordert beeindruckende Wachstumsraten!", so Forbes-Cable.





Quelle: Wood Mackenzie Lens

Energie aus der Nordsee: die Schildkröte und der Hase

Die Nordsee, einst eine bedeutende Öl- und Gasquelle, war Vorreiter im Offshore-Windsektor. In dieser Grafik wird Öl und Gas mit Offshore-Windkraft verglichen, indem die kumulierte Endenergiemenge quantifiziert wird. Derzeit liegt die Offshore-Windkapazität bei 36 Gigawatt (GW) und soll bis 2050 auf über 240 GW steigen. Dennoch wird es noch bis zum Ende des Jahrhunderts dauern, bis die kumulierte Energieerzeugung von Offshore-Windparks die von Öl und Gas übersteigt.

Forbes-Cable dazu: "Nachdem ich mehrere Jahre auf Bohrinseln in der Nordsee verbracht und die beeindruckende Kraft des Wetters erlebt hatte, war ich immer neugierig auf die Energie, die von über und unter dem Meer kommt."

Kumulierte Endenergieerzeugung aus Öl und Gas im Vergleich zu Offshore-Windenergie in der Nordsee





Quelle: Wood Mackenzie Lens

Hinweis: Für die Zeit nach 2050 wurde für die Ermittlung des Schnittpunkts angenommen, dass die Offshore-Windenergieproduktion jährlich um 2 % wächst.

