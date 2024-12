Whatsapp-User:innen dürfte schon bald eine neue Funktion erwarten, mit der sich bestimmte Unterhaltungen besser planen lassen. Je mehr Menschen in Gruppenchats involviert sind, desto besser. Bei Whatsapp stehen gerade mehrere Neuerungen an, die auf die Verbesserung von Gruppenchats abzielen. Die jüngste: Künftig wird auch in Gruppenchats angezeigt, welche Teilnehmer:innen gerade dabei sind, eine Nachricht zu tippen oder eine Sprachnachricht aufzunehmen. ...

