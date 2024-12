LEIPZIG (dpa-AFX) - Die "Leipziger Volkszeitung" zu den Wahlprogrammen der Parteien:

"Es sind noch gut zwei Monate bis zur Bundestagswahl, und es liegt Wechselstimmung in der Luft. Die Ampel hat das Wahlvolk am Ende so genervt, dass es fast überrascht, wie nun alle drei ihrer Parteien zur Neuwahl mit dem Spitzenmann antreten, der für sie drei Jahre lang den Regierungskurs bestimmte und verkörperte. Bevor am Dienstag nun Union, SPD und Grüne ihre Wahlprogramme vorstellen, ist bereits klar: Das wird auch 2025 nicht einfacher. Alle Koalitionsoptionen haben mindestens ein Thema, das zum Spaltpilz taugt - von der Migration bei Schwarz und Grün, über das Bürgergeld bei Union und SPD, bis zur Ukraine bei Rot und Grün."