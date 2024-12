HANNOVER (dpa-AFX) - In Hannover kommen am Montag VW und IG Metall zu ihrer womöglich entscheidenden Tarifrunde zusammen. Mit einem zweitägigen Verhandlungsmarathon wollen beide Seiten versuchen, den Tarifstreit noch vor Weihnachten beizulegen. Von einer echten Annäherung sprechen beide bisher aber nicht. Die Positionen liegen noch weit auseinander.

Volkswagen fordert wegen der schwierigen Lage des Konzerns von den Mitarbeitern eine Lohnkürzung von zehn Prozent und will zudem diverse Boni und Zulagen streichen. Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen stehen im Raum. Die IG Metall will dagegen den Erhalt aller Standorte und eine Beschäftigungsgarantie für die rund 130.000 Mitarbeiter in Niedersachsen, Hessen und Sachsen.

Beide Seiten treffen sich dieses Mal nicht in Wolfsburg, sondern in einem Hotel in Hannover. Beginnen sollen die Gespräche am Montag um 11 Uhr, der Dienstag ist bereits als zweiter Verhandlungstag angesetzt. Wie lange es gehen wird, ist nach Angaben der IG Metall nicht abzuschätzen./fjo/DP/men