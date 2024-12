In den ersten beiden Monaten der Saison 2024/25 exportierte Chile Früchte im Wert von 879 Millionen USD FOB, was einer Steigerung von 4,4 % gegenüber der Vorsaison entspricht, so teilt Fructidor.com auf Grundlage von Berichten lokaler Medien mit. Bildquelle: Pixabay Von den Gesamtexporten entfielen 48,2 % auf Frischfrüchte, 18,1 % auf Nüsse und 10,6 % auf...

