Basel - Bei Baloise Schweiz übernimmt Andrea Kleiner Anfang April die Leitung des Bereichs Unternehmenskunden. Kleiner trete dort die Nachfolge von Patric Olivier Zbinden an, der künftig im Rahmen eines internen Wechsels als Geschäftsleitungsmitglied dem Bereich Kundenleistung vorstehen werde, teilte die Baloise am Montag mit. Kleiner bringe Führungserfahrung und einen breiten Leistungsausweis in der Versicherungsbranche mit, hiess es weiter. Sie ...

