NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von About You auf das Niveau der Kaufofferte von Zalando von 6,50 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Übernahmeofferte sei für die Aktionäre von About You in schwierigen Zeiten ein guter Ausgang, schrieb Henrik Paganetty in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Rund 73 Prozent der Stimmrechte hätten bereits ihre Zusage erteilt./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2024 / 08:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2024 / 19:01 / ET

DE000A3CNK42