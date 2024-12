Hannover (ots) -Wachsgießen, Raclette, Dinner for One oder ein großes Feuerwerk - was gehört in Niedersachsen traditionell zu einem gelungenen Silvesterabend?Gemeinsam mit radio ffn sucht LOTTO Niedersachsen die Bräuche, die in Niedersachsen zum Jahresende zelebriert werden und die den letzten Abend im Jahr zu etwas Besonderem machen.Auf www.ffn.de können die Hörer von radio ffn ihre liebsten Silvestertraditionen einreichen. Aus allen Einsendungen wird ab dem 21. Dezember 2024 täglich ein Hörer ausgelost, der mit den ffn-Moderatoren über seinen persönlichen Silvesterbrauch spricht.Die täglich ausgelosten Hörer erhalten je 500,00 EUR und je zehn Lose der Silvesterlotterie von LOTTO Niedersachsen inklusive der Chance, als Millionär ins neue Jahr zu starten.Denn als Spielteilnehmer der Silvesterlotterie darf sich ein Niedersachse pünktlich zum neuen Jahr über 1 Mio. EUR freuen. Bei der beliebten Endziffernlotterie zum Jahresende wird die Gewinnklasse 1 garantiert ausgeschüttet. Mit einer Chance von 1: 500.000 ist dies die beste Gewinnwahrscheinlichkeit bei nur einer Spielteilnahme für einen Millionengewinn bei LOTTO Niedersachsen.Das Spielprinzip der Silvesterlotterie ist einfach: Aus dem Zahlenbereich 500000 bis 999999 wird nach dem Zufallsprinzip eine Nummer ermittelt und dem Spielteilnehmer per Spielquittung ausgehändigt. Jede Losnummer wird nur einmal vergeben. Sind alle Losnummern im Rennen, ist die Lotterie ausverkauft.Der Gewinnplan der Silvesterlotterie: 1 x 1.000.000,00 EUR, 5 x 50.000,00 EUR, 50 x 5.000,00 EUR sowie 50.000 x 10,00 EUR.Die Lose der Silvesterlotterie sind für 10,00 EUR (9,40 EUR Spieleinsatz + 0,60 EUR Bearbeitungsgebühr) in allen Annahmestellen sowie der App von LOTTO Niedersachsen sowie unter www.lotto-niedersachsen.de erhältlich. Der Annahmeschluss der Silvesterlotterie ist am 31. Dezember 2024 um 14:00 Uhr; die Ziehung findet am 31. Dezember 2024 abends statt.gez. i. A. Hannah StrobelChance auf die Gewinnklasse 1 der Silvesterlotterie: 1: 500.000.Alle Angaben ohne Gewähr.Über LOTTO Niedersachsen:Die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH (LOTTO Niedersachsen) ist die Landeslotteriegesellschaft von Niedersachsen mit Sitz in Hannover. Seit 75 Jahren steht LOTTO Niedersachsen für verantwortungsvolles Glücksspiel und das Lenken des Spielinteresses in legale Bahnen im staatlichen Auftrag.Aktuelle Pressemeldungen und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.lotto-niedersachsen.de/unternehmen/presse (http://www.lotto-niedersachsen.de/unterneh-men/presse).Erlaubter Veranstalter gemäß White-List. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Weitere Informationen unter www.check-dein-spiel.de oder der kostenlosen Rufnummer 0800 1 37 27 00.Alle Personenangaben sind geschlechtsneutral. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die männliche Form im allgemeingültigen Sinne verwendet.Pressekontakt:Hannah StrobelReferentin UnternehmenskommunikationToto-Lotto Niedersachsen GmbHAm TÜV 2 + 430519 HannoverTelefon: +49 511 8402-556E-Mail: presse@lotto-niedersachsen.deOriginal-Content von: Toto-Lotto Niedersachsen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131350/5931026