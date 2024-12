Berlin (ots) -Alle Jahre wieder werden in Deutschland rund 27 Millionen Weihnachtsbäume verkauft - und im Anschluss oft mit dem Auto nach Hause transportiert. "Dabei unterschätzen viele Fahrer die Gefahr, die von einem schlecht oder gar nicht gesicherten Baum ausgehen kann: Dieser kann bei einem Unfall zum gefährlichen Geschoss werden und so hohen Sachschaden anrichten oder Menschen schwer verletzen", warnt Alexander Held, Kfz- und Versicherungsexperte von der Verti Versicherung AG.Tatsächlich zeigt die Praxis: Oftmals werden die Nadelbäume lediglich lose in den Kofferraum gelegt oder provisorisch aufs Dach geschnallt. Das kann folgenschwere Konsequenzen haben: Ein Crashtest des ADAC macht deutlich, dass ein durchschnittlicher, 30 Kilogramm schwerer Baum bei einem Unfall mit 50 km/h eine Aufprallkraft vom 30- bis 50-fachen seines eigentlichen Gewichts entwickelt.Daher gibt es einige Punkte zu beachten, wenn man seinen Weihnachtsbaum unfallfrei nach Hause transportieren möchte. Alexander Held empfiehlt folgende Maßnahmen:Transport im Auto:- Vorbereitung des Laderaums: Rücksitze umklappen, den Bereich mit einer Decke oder Folie auslegen, um Nadeln und Harzflecken zu vermeiden.- Position des Baums: Der Stamm sollte nach vorne zeigen und möglichst nah an der Rücklehne liegen.- Spanngurte verwenden: Den Baum mit breiten Spanngurten fixieren, zuerst am Stamm und dann entlang des gesamten Baums.- Für gute Sicht und Sichtbarkeit sorgen: Es muss sichergestellt sein, dass das Kennzeichen lesbar bleibt und dass die Sicht des Fahrers nicht eingeschränkt ist.- Baumspitze kennzeichnen: Ragt der Baum mehr als einen Meter aus dem Kofferraum, ist eine rote Fahne oder bei Dunkelheit eine rote Leuchte an der Spitze Pflicht.Transport auf dem Dach:- Dachträger nutzen: Ein stabiler Dachträger ist unverzichtbar. "Wer den Baum direkt aufs Dach legt, riskiert nicht nur Kratzer, sondern auch, dass der Baum nicht ausreichend stabil gesichert werden kann", warnt Held.- Richtige Ausrichtung: Der Stamm gehört in Fahrtrichtung, damit der Fahrtwind die Äste nicht beschädigt.- Sicherung mit Spanngurten: Fixieren Sie den Baum an mehreren Punkten und achten Sie darauf, dass er während der Fahrt nicht verrutschen kann.- Achtung bei Überstand: Wie beim Kofferraum gelten auch für Dachtransporte strenge Regeln für überstehende Ladung.Vergleichsweise einfach geht der Transport mit einem Anhänger: "Aber auch hier gilt: Die Ladung muss so gesichert sein, dass sie bei Bremsmanövern oder Schlaglöchern nicht verrutscht oder abhebt", stellt Held klar. Was bei jedem Transport mit dem Auto sinnvoll sein könne: "Den Händler fragen, ob er ein Netz über den Baum ziehen kann. Das macht die Tanne oder Kiefer für den Transport kompakter und verhindert zum Beispiel, dass Äste während der Fahrt aufs Dach schlagen oder abreißen", so der Versicherungsexperte.Kosten bei Verstößen: Strafen, die Sie vermeiden könnenWer seinen Weihnachtsbaum unsachgemäß transportiert, riskiert neben Schäden und Verletzungen auch Bußgelder und Punkte in Flensburg: "Wer mit einem nicht ordnungsgemäß gesicherten Baum erwischt wird, zahlt wie bei jeder ungesicherten Ladung 60 Euro Bußgeld und kassiert einen Punkt in Flensburg", konkretisiert Held. "25 Euro werden fällig, wenn ein überstehender Baum nicht mit einer Beleuchtung oder Wandfahne gekennzeichnet ist."Aber auch, wenn niemand gerne Bußgelder zahlt: "Das wichtigste Anliegen für jeden Autofahrer sollte sein, sich und andere im Straßenverkehr so gut wie möglich vor Gefahren zu schützen", sagt Held. "Den Weihnachtsbaum im oder auf dem Auto sicher und vorschriftsgemäß zu befestigen, sollte daher genauso selbstverständlich sein, wie ihn später zu Hause festlich zu schmücken."Pressekontakt:Verti Versicherung AGSonja SchmittPressesprecherinTelefon: +49 3328 424 -3998E-Mail: presse@verti.deRheinstraße 7A14513 Berlin/TeltowOriginal-Content von: Verti Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43258/5931068