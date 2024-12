Für den DAX ging es kurz vor dem Wochenende auf ein neues Allzeithoch bei 20.523 Punkten. Rückblick: Nachdem sich der deutsche Leitindex bereits am Donnerstag im Zuge der EZB-Leitzinssenkung bis auf wenige Punkte an das vormalige Rekordhoch bei 20.462 herangeschoben hatte, konnten die Blue Chips den Schwung am Freitag mitnehmen und auf einen ...

