Heilbronn (ots) -Fundierte Kenntnisse im Bereich Erste Hilfe können im Ernstfall von großem Nutzen sein, weshalb die Ausbildung qualifizierter Ersthelfer in Unternehmen gesetzlich vorgeschrieben ist. In einem Dschungel von Ausbildungsanbietern, gesetzlichen Anforderungen und Fristen ist es für Betriebe jedoch nicht immer einfach, alle Vorschriften einzuhalten - aus Haftungssicht ist genau das aber enorm wichtig. Doch welche Risiken gibt es für Unternehmen und was sollten Unternehmen beachten?Betriebliche Ersthelfer sind Mitarbeiter, die aufgrund einer entsprechenden Ausbildung bei Arbeitsunfällen Erste Hilfe leisten. Dabei schreibt die DGUV, kurz für Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, im Rahmen ihrer Präventionsgrundsätze vor, dass jedes Unternehmen über eine bestimmte Anzahl an ausgebildeten betrieblichen Ersthelfern verfügen muss, die bei einer zertifizierten Ausbildungsstelle ausgebildet wurden. Was für viele Unternehmen als lästige Pflicht angesehen wird, kann im Ernstfall schnell gravierende Konsequenzen haben. Denn ein nachlässiges Sicherheitsmanagement, minderwertige Erste-Hilfe-Trainings, unqualifizierte Anbieter oder Versäumnisse von Pflichten und Fristen können den Versicherungsschutz gefährden und den Unternehmer in die Haftung ziehen. "Kommt es im Betrieb zu einem Unfall und es ist kein qualifizierter Ersthelfer vor Ort, wird der Unternehmer schnell in die Haftung gezogen", warnt Jan Christof Lehr von PRIMEROS."Umso wichtiger ist es, bei der Ausbildung von Ersthelfern auf einen professionellen Partner zu setzen, der nicht nur eine hohe Ausbildungsqualität, sondern auch die Einhaltung rechtlicher Regularien gewährleisten kann", ergänzt seine Geschäftspartnerin Sevim Bayrak. Mit der Gründung von PRIMEROS haben die Unternehmer ein Angebot geschaffen, das sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen und ihre Mitarbeiter mit qualifizierten Trainings gezielt auf Notfälle vorbereitet. Mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung, der offiziellen BG-Zulassung sowie einer ISO-Zertifizierung bietet PRIMEROS an über 200 Standorten in ganz Deutschland hochwertige Ausbildungen für Notfälle an - darunter Erste-Hilfe-Trainings und Brandschutzhelferausbildungen. Konzipiert wird die Ausbildung von Ausbildungsleiter Franz Peter Mosa. Durch die interne Ausbildung eigener Ausbilder und stetige Weiterentwicklungen erzielt das Unternehmen mit dem marktführenden Angebot zuverlässige und nachhaltige Ergebnisse, die sich der positiven Resonanz ihrer Kunden sowie Top-Rezensionen auf unabhängigen Bewertungsplattformen widerspiegeln.So schützen Unternehmer sich vor HaftungsrisikenÜber wie viele betriebliche Ersthelfer ein Unternehmen verfügen muss, schreibt die DGUV anhand der Betriebsgröße und der speziellen Gefahrenlage im Betrieb vor. So muss bei bis zu zwanzig anwesenden Versicherten mindestens ein ausgebildeter Ersthelfer anwesend sein. "Empfehlenswert ist es, in dieser betrieblichen Größenordnung allerdings gleich mehrere Ersthelfer im Team zu haben", rät Jan Christof Lehr. "Zum einen müssen Urlaubs- und Krankheitstage vertreten werden können und zum anderen kann es passieren, dass sich die zum Ersthelfer ausgebildete Person selbst verletzt."Zudem sollten Unternehmen darauf achten, dass die betrieblichen Ersthelfer mindestens alle zwei Jahre eine Fortbildung absolvieren, die die Inhalte des ursprünglichen Erste-Hilfe-Trainings wiederholt. Verstreicht diese Frist, verlieren sie ihre Qualifikation, was im Ernstfall zu hohen Schadensersatzansprüchen gegen den Unternehmer und damit zu sehr hohen Kosten führen kann. "Aus diesem Grund gehört es zu unserem Service, unsere Kunden rechtzeitig über die bald anstehende Auffrischung zu informieren", verrät Ausbildungsleiter Franz Peter Mosa.PRIMEROS bietet ein hochwertiges Sicherheitspaket für Unternehmen"Ich sehe immer wieder, dass Erste-Hilfe-Kurse von anderen Anbietern komplett online angeboten werden. Vor diesen Angeboten können wir nur warnen: Die Teilnahmezertifikate sind rechtlich nicht gültig, sodass die gesetzlichen Anforderungen durch diese Kurse nicht erfüllt werden", so Jan Christof Lehr. Darüber hinaus machen es unzählige Anbieter mit minderwertigen Dienstleistungen, irreführenden Marketingstrategien und zum Teil unqualifizierten Trainern den Unternehmen schwer, einen professionellen Partner für die Gesundheitsprävention und Arbeitssicherheit in ihrem Betrieb zu finden.Ganz anders sieht es bei PRIMEROS aus: Hier werden die Trainings gemäß den gesetzlichen Vorschriften immer in Präsenz beim Kunden vor Ort durchgeführt. Außerdem verfügt PRIMEROS als einzige Erste-Hilfe-Schule Deutschlands über eine ISO-Zertifizierung und steht so für eine zuverlässige Einhaltung hoher Qualitätsstandards, die kontinuierlich verbessert werden. Dabei hebt sich das Kursangebot von PRIMEROS deutlich von dem anderer Anbieter ab: Statt desinteressiert ihre Pflichtstunden abzusitzen, treffen die Auszubildenden bei hier auf qualifizierte Trainer, die auf interaktive und motivierende Lehrmethoden setzen und damit nicht nur für Kurzweiligkeit und Spaß, sondern vor allem für eine optimale Vorbereitung auf Notfallsituationen sorgen. "Unser Ziel ist es, alle sicherheitsrelevanten Schulungen für Unternehmen umfassend abzudecken und ihnen dabei ein Rundum-Paket zu bieten, das sie in entsprechenden Rechts- und Haftungsangelegenheiten zuverlässig absichert", verrät Jan Christof Lehr abschließend.Sie sind auf der Suche nach einer Möglichkeit, Ihre Mitarbeiter als Ersthelfer ausbilden zu lassen und wollen auf eine qualifizierte und moderne Ausbildung setzen? 