NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Ford von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 12 auf 9 US-Dollar gesenkt. Analyst Philippe Houchois bleibt in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung bei seiner Präferenz für General Motors ("Hold"). Ford stehe vor einigen schwierigen Entscheidungen. In Europa müsse man sich größenmäßig neu aufstellen oder den Markt verlassen. Zudem müsse eine Elektrifizierungsstrategie vorgestellt werden und es habe sich eine Milliardenlücke zwischen Garantievorsorge und Barmittelabflüssen aufgebaut./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2024 / 15:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2024 / 19:00 / ET

US3453708600