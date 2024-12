Frankfurt am Main (ots) -Im Alltag sind batteriebetriebene Geräte kaum wegzudenken. Spielzeug, Fernbedienungen und andere Haushaltsgegenstände - viele davon befinden sich in Reichweite von Kindern. Doch gerade Lithium-Knopfzellen können ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko darstellen. Verschluckt, können diese kleinen, aber leistungsstarken Batterien, innerhalb von nur zwei Stunden zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen, vor allem wenn sie in der Speiseröhre stecken bleiben.Alarmierende Fakten: Was Eltern wissen solltenEine von Duracell durchgeführte Studie mit 1.200 Eltern zeigt die Dringlichkeit des Themas auf: Rund ein Drittel der Befragten gab an, dass ihr Kind bereits etwas verschluckt hat -13 % davon Batterien. Erschreckend ist, dass 80 % der Eltern sich der Gefahren, die mit dem Verschlucken von Lithium-Knopfzellen verbunden sind, nicht bewusst sind. Mehr als die Hälfte der Befragten wusste zudem nicht, welche Maßnahmen im Ernstfall zu ergreifen sind[1].Ein innovativer Schutz: Die Baby Secure TechnologieMit der Baby Secure Technologie möchte Duracell die Sicherheit für Kinder erhöhen und Unfälle aktiv verhindern. Die Lithium-Knopfzellen in den gängigen Größen 2016, 2025 und 2032 sind mit einer Beschichtung aus Bitrex® versehen - einer der bittersten Substanzen weltweit. Dieser bittere Geschmack soll Kinder dazu bringen, die Batterien sofort wieder auszuspucken und so das Verschlucken verhindern.Duracell hat damit nicht nur eine innovative Lösung entwickelt, sondern sensibilisiert Eltern und Erziehende für ein wichtiges Thema: die Sicherheit der Kleinsten. Die Baby Secure Technologie ist ein wichtiger Schritt, um Unfälle im Haushalt zu minimieren und Eltern ein Stück mehr Sicherheit im Alltag zu geben.[1] Quelle: Duracell Studie in 2022, "Bewusstsein über das Risiko vom Verschlucken der Knopfzelle", n=1200 Eltern in DE, FR, IT, UKPressekontakt:Duracell Pressebüro für Deutschland, Österreich und SchweizLaura KowolTel.: +49 30 288758-34E- Mail: laura.kowol@bursonglobal.comOriginal-Content von: Duracell Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52644/5931204