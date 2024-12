Leer (ots) -Für einen Kachelofen war aufgrund der Bauweise bisher viel Platz nötig. Doch angesichts hoher Baukosten wird heute auf den einen oder anderen Quadratmeter Wohnfläche verzichtet. Zudem hat zeitgemäßer Wohnraum nur einen geringen Wärmebedarf. Für alle, die in ihrer modernen Wohnumgebung feurige Akzente mit einem Kachelofen setzen möchten, hat LEDA, einer der führenden deutschen Hersteller hochwertiger Ofentechnik, den Heizeinsatz TURMA H75 entwickelt.Kompakt im Format ist dieses Gerät eine ideale Lösung, um sowohl das knisternde Holzfeuer zu genießen als auch die Hitze der Flammen nachhaltig und effizient zu nutzen. Ob als Grundgerät oder Tunnel - die Türen mit Doppelverglasung eröffnen faszinierende Feuermomente. Die Durchsicht-Version hat sowohl "vorn" als auch "hinten" eine großzügige Sichtscheibe und kann als freistehender Raumteiler in oder zwischen zwei Räumen verbaut werden. Das Design der Front ist bei beiden Varianten klar und dezent gestaltet.Feuriges Herz für stundenlange WohlfühlwärmeDer TURMA H75 kann mit bis zu 33 cm langen Holzscheiten bestückt werden und ist das feurige Herz einer vom Ofenbauer nach den Wünschen des Kunden erstellten Kachelofenanlage. Nicht nur die Optik ist durch klassische Kacheln, großflächige Keramik oder fein verputzte Flächen individuell gestaltbar - durch verschiedene Speichervarianten kann der Kachelofen optimal an den individuellen Heizbedarf angepasst werden. Ein schlanker Aufbau wird zum Beispiel mit einem kompakten, 120 kg schweren Speicher erzielt, der einfach auf den Brennraum aufgesetzt wird. Bei dieser Variante bringt die Sichtscheibe den Wohnraum schnell auf Temperaturen und wärmt dank des gussummantelten Schamottekerns noch lange, nachdem das Feuer erloschen ist. Besonders viel Speicherkraft bieten keramische Heizflächen, die aufgrund ihres Gewichts besonders viel Energie aufnehmen.Die Zukunft des nachhaltigen HeizensDa Länge und Querschnitt des Schornsteins die Zugeigenschaften und somit den Luftstrom durch den Brennraum beeinflussen, ist der Kachelofeneinsatz mit dem Volumenstromregler (VSR) ausgestattet. Dieses innovative Luftventil im Feuerraumboden wird nur einmal beim Aufbau der Feuerstätte eingestellt und bringt von Anfang an Kachelofeneinsatz und Schornstein in Einklang. Niedrige Emissionen und ein geringer Brennstoffverbrauch sind das Ergebnis. Auf Wunsch sorgt die elektronische Abbrandsteuerung LEDATRONIC stets für die richtige Luftzufuhr und damit für eine besonders schadstoffarme Verbrennung. All das ist gut fürs Klima und die Haushaltskasse. Weitere Informationen unter www.leda.dePressekontakt:LEDA Werk GmbH & Co. KGAnn Gela UkenaGroninger Str. 1026789 LeerTel.: +49 (0)491 60 99 0Fax: +49 (0)491 60 99 290E-Mail: info@www.leda.deWeb: http://www.leda.deOriginal-Content von: LEDA Werk GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102207/5931249