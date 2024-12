Leipzig (ots) -Der 21. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres - und in mehr als 20 Ländern stehen an diesem Tag Kurzfilme im Fokus.Das MDR-Fernsehen präsentiert in der Nacht zum 21. Dezember 2024 eine MDR-Kurzfilmnacht. Alle Filme sind bereits jetzt in der ARD Mediathek abrufbar. Und: Der MDR beteiligt sich am Kurzfilmtag mit zwei Veranstaltungen in Thüringen: der "unicato"-Kurzfilmnacht in Weimar mit Publikumsdialog und der "Kurzsuechtig Kurzfilmnacht powered by MDR" in Gera.Wenn die Nächte am längsten und die Tage am kürzesten sind, zeigt der MDR wieder eine seiner beliebten Kurzfilmnächte. Fünf Spielfilme unter 30 Minuten, davon drei TV-Premieren, entführen in spannende Lebenswelten von Mitteldeutschland bis nach Aserbaidschan. Die Kurzfilme laufen in der Nacht zum 21. Dezember 2024 ab 00:45 Uhr im MDR-Fernsehen:00:45 Uhr "Kennt ihr euch?" (TV-Premiere)In "Kennt ihr euch?" von der Leipziger Regisseurin Anika Mätzke muss eine junge Frau verdauen, dass ihre eigene Mutter plötzlich zum Freundeskreis zählt.01:05 Uhr "Farah" (TV-Premiere)"Farah", das Regiedebüt von Alissa Jung, erzählt von einem Mädchen aus Syrien, das in der Schulklasse nur schwer Anschluss findet. Der Film gewann 2024 den Goldenen Spatz in der Kategorie Kurzfilm beim gleichnamigen Geraer Festival.01:25 Uhr "A Dark Moment of Faith" (TV-Premiere)Die bulgarische Newcomerin Zornitsa Dimitrova zeigt mit "A Dark Moment of Faith", zu welchen gravierenden Schritten Frauen aus wirtschaftlicher Not heraus gezwungen sein können und welche Gefahren drohen.01:40 Uhr "Ein Hoch auf das Mammut""Ein Hoch auf das Mammut" des Leipziger Filmemachers Toni Heye ist eine köstliche Satire auf den Filmbetrieb.02:05 Uhr "Luna Park"Und in "Luna Park" deckt ein kleines Mädchen aus Baku ein Geheimnis auf.Alle Filme sind auch in der ARD Mediathek verfügbar, auf www.ardkurzfilm.de."unicato"-Kurzfilmnacht im Weimarer Lichthaus KinoDas Kurzfilmmagazin "unicato" gestaltet am 21. Dezember ab 19.30 Uhr im Lichthaus Kino in Weimar ein Programm, das 35 Jahre nach der Friedlichen Revolution einen tieferen Einblick in die weniger bekannten Aspekte der politischen Wendezeit bietet. Moderator Markus Kavka wird im Gespräch mit den Filmemacherinnen Angelika Nguyen und Kerstin Stutterheim sowie Kameramann Peter Badel dieses Stück Zeitgeschichte betrachten und anhand ihrer Filme thematisieren, was die "Wende" für jede und jeden individuell bedeutete.Das Publikum hat die Möglichkeit, sich mit Fragen, Meinungen und Erfahrungen einzubringen. Teams von "unicato" und dem MDR Landesfunkhaus Thüringen stehen für Gespräche bereit.Gezeigt werden folgende Kurzfilme:• "Bruderland ist abgebrannt" von Angelika Nguyen (Dokumentarfilm, DE 1991, 28 min)• "Was jeder muß" von Andreas Dresen (Dokumentarfilm, DDR 1988, 20 min)• "In Schwarze Pumpe" von Peter Badel und Dieter Chill (Dokumentarfilm, DE 1991/1992, 30 min)• "Politische Landschaft" von Kerstin Stutterheim und Nils Bolbrinker (Dokumentarfilm, DE 1995, 15 min)Der Eintritt ist kostenfrei, eine Reservierung wird benötigt. Zur Anmeldung: mdr.de/s/kurzfilmnacht"Kurzsuechtig Kurzfilmnacht powered by MDR" im Metropol Kino GeraBei der "Kurzsuechtig Kurzfilmnacht powered by MDR" im Metropol Kino in Gera werden am 21. Dezember ab 18.30 Uhr sechs der besten mitteldeutschen Kurzfilme in den Kategorien Animation, Dok, Fiktion und Experimental gezeigt - allesamt ausgezeichnet beim diesjährigen Kurzsuechtig Kurzfilmfestival, bei dem der MDR Kooperationspartner ist.Es laufen folgende Filme:• Catch Up! - Justus & Anton Krämer / 2023 / 11 min, Jurypreis Animation• Sven nicht jetzt, wann dann...? - Jens Rosemann / 2021 / 3 min, Publikumspreis Animation• Schlafende Hunde - Jenia Bayat Mokhtari, Amelie Befeldt, Samuli Salonen, Sarah Veith | 2023 | 11 min, Jurypreis Dok• Der mit dem Krokodil tanzt - Leonard Mann | 2023 | 23 min, Publikumspreis Dok• Haus am Hang - Konstantin Münzel | 2023 | 22 min, Jurypreis + Publikumspreis Fiktion• Für Immer - Christian Tung Anh Nopper | 2023 | 7 min, Jurypreis ExperimentalWeitere Infos: www.metropolkino-gera.deMDR macht sich stark für den KurzfilmDer Kurzfilm ist seit 2004 fester Bestandteil im MDR-Fernsehen. Das MDR-Fernsehen sendet mehrfach im Jahr Kurzfilmnächte. Außerdem zeigt dasKurzfilmmagazin "unicato" monatlich Kurzfilme aus dem deutschsprachigenRaum, gibt diesen eine Plattform und sucht das Gespräch mit Akteurinnen und Akteuren der Branche.www.ardkurzfilm.dePressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5931328