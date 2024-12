News von Trading-Treff.de Nach dem Abschlag vom Allzeithoch im DAX bleiben Nasdaq und Bitcoin in der Spur. Wir analysieren die Aktien Nvidia, Apple, Carnival, Broadcom, Supermicro, Boeing und Weitere. Starker DAX, dennoch Wall Street mit Rekord In der Vorwoche bewegte sich der DAX in einer Konsolidierung seitwärts, vollzog jedoch noch einmal neue Hochs über 20.500 Punkte. Innerhalb diesem nachlassenden Momentum sehen wir zum Wochenstart schwächere ...

