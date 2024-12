NICHT FÜR DIE VERBREITUNG AN- ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG IN NACHRICHTENDIENSTEN DER USA

16. Dezember 2024 - Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSX-V: GPH; OTCQX: GPHOF) ("Graphite One" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,75 CAD pro Einheit (Bruttoeinnahmen von insgesamt bis zu (i) 4.125.000 CAD an Käufer mit Wohnsitz in Kanada, ausgenommen Quebec, gemäß Part 5A von National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106") Listed Issuer Financing Exemption (die "LIFE-Finanzierung") sowie (ii) 3.375.000 CAD an Käufer mit Wohnsitz außerhalb von Kanada (die "gleichzeitige Privatplatzierung" und zusammen mit der LIFE-Finanzierung, das "Angebot") durchführt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine "Stammaktie") des Unternehmens und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (ein "Warrant"), wobei jeder Warrant seinen Inhaber berechtigt, eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 1,00 CAD pro Aktie zu erwerben, und verfällt - je nachdem, was früher eintritt: (i) zwei Jahre nach dem Abschlussdatum des Angebots oder (ii) nach Ermessen des Unternehmens 30 Tage nach dem Datum der Bekanntgabe, das Verfalldatum vorzuverlegen, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange (die "TSXV") an zehn aufeinander folgenden Handelstagen bei oder über 1,50 CAD liegt.

Für einen Teil des Angebots könnten gemäß den Bestimmungen der TSXV Vermittlungsgebühren in Höhe von bis zu 8 % in bar und 8 % in Form von Broker-Warrants bezahlt werden, deren Bedingungen mit jenen der Warrants identisch sein werden.

Keine Wertpapiere, die im Rahmen der LIFE-Finanzierung ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht. Sämtliche Wertpapiere, die im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung ausgegeben werden, werden gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten nach dem Ausgabedatum unterliegen. Das Angebot unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV.

Die Ausgabe von Einheiten an den bestehenden Minderheitsaktionär Taiga Mining Company Inc. wird als "Transaktion mit einer nahestehenden Partei" gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") erachtet. Graphite One beruft sich hinsichtlich einer solchen Insider-Beteiligung auf Ausnahmen von den formellen Bewertungsanforderungen von MI 61-101 gemäß Abschnitt 5.5(a) und den Anforderungen hinsichtlich der Genehmigung durch Minderheitsaktionäre von MI 61-101 gemäß Abschnitt 5.7(1)(a), da der marktgerechte Wert der Transaktion 25 % der Marktkapitalisierung von Graphite One nicht übersteigt.

Es gibt ein Angebotsdokument hinsichtlich der LIFE-Finanzierung, das im Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca sowie auf https://www.graphiteoneinc.com/ aufgerufen werden kann. Potenzielle Investoren sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für den Abschluss der Machbarkeitsstudie, den Beginn der Genehmigungsverfahren für das Projekt Graphite Creek sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor.

Über Graphite One Inc.

GRAPHITE ONE INC. widmet sich auch weiterhin der Erschließung seines Projekts Graphite One (das "Projekt"), um sich als amerikanischer Produzent von hochgradigen Anodenmaterialien im kommerziellen Maßstab mit Zugriff auf Graphitressourcen heimischer Herkunft (USA) zu etablieren. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen für den Abbau, die Verarbeitung und die Herstellung von anodenaktiven Materialien vorgesehen, welches in erster Linie den Lithium-Ionen-Batteriemarkt für Elektrofahrzeuge beliefert. Wie in der Vormachbarkeitsstudie des Unternehmens aus dem Jahr 2022 dargelegt, würde man das aus dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Graphite Creek geförderte Erz in einer benachbarten Verarbeitungsanlage zu Konzentrat verarbeiten. Das Konzessionsgebiet befindet sich auf der Halbinsel Seward, rund 60 Kilometer nördlich der Stadt Nome in Alaska. Aus dem Konzentrat und anderen Stoffen würde man Anodenmaterialien aus natürlichem und künstlichem Graphit sowie andere Graphitprodukte mit Mehrwert in der vom Unternehmen geplanten Produktionsanlage für hochentwickelte Graphitmaterialien in Nordosten von Ohio herstellen.

Im Namen des Board of Directors

"Anthony Huston" (gez.)

Weitere Informationen über Graphite One Inc. finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.GraphiteOneInc.com oder wenden Sie sich an:

Anthony Huston

CEO, President & Direktor

Tel: (604) 889-4251

E-Mail: AHuston@GraphiteOneInc.com

Investor Relations-Kontakt

Tel: (604) 684-6730

mailto:GPH@kincommunications.com

Auf X @GraphiteOne

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich Aussagen über den Zeitpunkt und den Abschluss der erwarteten Machbarkeitsstudie, die zukünftige Produktion, die Errichtung einer Verarbeitungsanlage und einer Graphitproduktionsanlage, die Errichtung einer Recyclinganlage für Batteriematerialien sowie über Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen beabsichtigt, erwartet, plant oder vorschlägt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie "schlägt vor", "erwartet", "wird erwartet", "geplant", "schätzt", "projiziert", "plant", "plant", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt", "deutet an", "wird" oder Variationen solcher Wörter und Phrasen, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden", "eintreten" oder "erreicht werden" "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Das Unternehmen weist darauf hin, dass es keine Gewissheit gibt, dass das Angebot abgeschlossen wird, dass die TSX Venture Exchange das Angebot genehmigt oder dass das Unternehmen den maximalen Bruttoerlös aus dem Angebot erhält. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Titel zu erhalten, und Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen der Regierungspolitik in Bezug auf den Bergbau und die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen sowie die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in dieser Pressemitteilung gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Investoren in den kontinuierlichen Offenlegungsberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

