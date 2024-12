Die Emissionen von Rechenzentren haben sich seit 2018 verdreifacht. Genau zu beziffern, wie viel daran KI-Anwendungen ausmachen, ist schwierig. Ein neues Portal liefert aber einen ersten Schritt in diese Richtung. Es ist kein Geheimnis, dass der aktuelle KI-Boom immense Mengen an Energie verbraucht. Jetzt haben wir eine bessere Vorstellung davon, wie viel - zumindest in den USA. In einem neuen Bericht eines Teams der Harvard T.H. Chan School of Public ...

Den vollständigen Artikel lesen ...