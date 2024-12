LONDON, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) freut sich, die Einführung von US-Aktien-Differenzkontrakten (CFDs) auf ihrer Handelsplattform bekannt zu geben. Dieser mit Spannung erwartete Neuzugang erweitert die bereits vielfältige Palette an Trading-Produkten der EBC, die Forex, Rohstoffe, Indizes und mehr umfasst. Mit diesem Start haben globale Trader nun nahtlosen Zugang zu den Aktien der einflussreichsten Unternehmen der Welt, darunter NVIDIA, Tesla, Apple, Microsoft und Meta. Mit dieser Entwicklung steht die EBC an vorderster Front bei der Bereitstellung innovativer Handelsmöglichkeiten für Kunden im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika, Afrika und darüber hinaus.

Der Start erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die globalen Märkte, nachdem die Präsidentschaftswahlen in den USA die Marktvolatilität und die Handelsmöglichkeiten neu entfacht haben. Die US-Aktien-CFDs von EBC ermöglichen es globalen Tradern, aus dieser Dynamik Kapital zu schlagen. Sie bieten eine innovative Möglichkeit, Portfolios zu diversifizieren und gleichzeitig die sich ständig verändernde globale Finanzlandschaft zu navigieren.

Überbrückung der Kluft: Globaler Zugang zum US-Aktienmarkt

Der US-Aktienmarkt, auf den mehr als 65 % der weltweiten Marktkapitalisierung entfallen, gilt als das Epizentrum des globalen Finanzwesens und der Innovation. Durch die Einführung von US-Aktien-CFDs ermöglicht die EBC ihren Kunden, diesen dynamischen Markt zu erschließen und die Performance bekannter US-Marken in den Bereichen Technologie, Banken und Einzelhandel zu nutzen.

Dieses Angebot umfasst sorgfältig ausgewählte Aktien, die für ihr Wachstumspotenzial und ihre Widerstandsfähigkeit bekannt sind, wie NVIDIA, dessen führende Rolle im Bereich der künstlichen Intelligenz in diesem Jahr zu einem Kursanstieg von 170 % geführt hat, und Apple, ein Vorreiter im Bereich Technologie und Konsumgüter.

Mit dem neuesten Angebot der EBC können Trader problemlos auf Marktbewegungen reagieren und je nach Marktlage Long- oder Short-Positionen eingehen, und das Fehlen von Stempelgebühren sorgt für Kosteneffizienz. Durch die Optimierung des Kapitalbedarfs ermöglicht es die Plattform den Anlegern, sich an Top-Unternehmen in den USA zu beteiligen, ohne erhebliche Mittel zu binden, und bietet so Zugänglichkeit und Flexibilität des Portfolios.

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Möglichkeit, von den Dividendenausschüttungen der Unternehmen zu profitieren. Positionen, die an Ex-Dividenden-Terminen gehalten werden, erhalten eine gleichwertige Belohnung, die die Vorteile des direkten Aktienbesitzes widerspiegelt. In Kombination mit einer optimierten Plattform, die Trader über ein einziges Konto direkt mit dem US-Markt verbindet, gewährleistet EBC eine effiziente und unkomplizierte Erfahrung für diejenigen, die sich auf einem der dynamischsten Finanzmärkte der Welt bewegen.

Eine gemeinsame Vision für globale Investoren

Als weltweit führendes Unternehmen im Online-Trading entwickelt die EBC kontinuierlich Innovationen, um den sich wandelnden Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden. Die Aufnahme des US-Aktienhandels unterstreicht das Engagement des Unternehmens, eine umfassende Palette von Finanzlösungen anzubieten, die es Tradern ermöglichen, in komplexen Märkten erfolgreich zu sein.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group (EBC) wurde im renommierten Londoner Finanzdistrikt gegründet und ist für ihr umfassendes Dienstleistungsangebot bekannt, das Finanzmaklergeschäfte, Vermögensverwaltung und umfassende Investitionslösungen umfasst. EBC hat sich in kurzer Zeit einen Namen als globales Maklerunternehmen gemacht und ist an wichtigen Finanzzentren wie London, Hongkong, Tokio, Singapur, Sydney, den Cayman Islands und in Schwellenmärkten in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Indien stark vertreten. Die EBC bedient einen vielfältigen Kundenstamm aus Einzelhändlern, professionellen und institutionellen Investoren weltweit.

Die EBC wurde mehrfach ausgezeichnet und ist stolz darauf, führende ethische Standards und internationale Vorschriften einzuhalten. Die Tochtergesellschaften der EBC Financial Group sind in ihren jeweiligen lokalen Rechtsprechungen reguliert und lizenziert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert, die EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert, die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert.

Den Kern der EBC Group bilden erfahrene Fachleute mit mehr als 30 Jahren fundierter Erfahrung in großen Finanzinstituten, die geschickt durch bedeutende Wirtschaftszyklen navigiert sind, vom Plaza Accord bis zur Schweizer Frankenkrise 2015. Die EBC setzt sich für eine Kultur ein, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens an erster Stelle stehen, und stellt sicher, dass jedes Engagement eines Anlegers mit der größten Ernsthaftigkeit behandelt wird, die es verdient.

Die EBC ist der offizielle Devisenpartner des FC Barcelona und bietet spezialisierte Dienstleistungen in Regionen wie Asien, LATAM, dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien. Die EBC ist auch Partner von United to Beat Malaria, einer Kampagne der United Nations Foundation zur Verbesserung der globalen Gesundheitslage. Ab Februar 2024 unterstützt die EBC die Reihe "What Economists Really Do" (Was Ökonomen wirklich tun) des Department of Economics der Oxford University, in der die Wirtschaftswissenschaften entmystifiziert und auf wichtige gesellschaftliche Herausforderungen angewandt werden, um das öffentliche Verständnis und den Dialog zu verbessern.

https://www.ebc.com/

Medienkontakt:

Angela Wu

Global Public Relations

Susindhraseghar Chandrasekar

Global Public Relations

Chyna Elvina

Global Public Relations Manager

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4d20b58e-0a98-46d9-aea9-8abcad57a18e/de