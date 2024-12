BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat eine politische Wende als Mittel gegen einen weiteren wirtschaftlichen Abstieg gefordert. Deutschland befinde sich in einer zuspitzenden Wirtschaftskrise, in der womöglich Hunderttausende Menschen um ihre Jobs fürchten müssten, sagte er in seiner Rede zur Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

"Wir müssen wahrhaftig sein und den Bürgerinnen und Bürgern sagen: Noch niemals in der Geschichte hat eine Gesellschaft ihren Wohlstand, ihre soziale Sicherheit und ihr ökologisches Verantwortungsgefühl dadurch verteidigt, dass sie sich weniger angestrengt hat, dass sie weniger gearbeitet hat, dass sie sich weniger hat einfallen lassen und dass es weniger Bereitschaft zum unternehmerischen Risiko gab", sagte Lindner.

Der frühere Bundesfinanzminister warnte davor, auf eine weitere Verschuldung zu setzen: "Der Prinz Karneval, der kann am Rosenmontag Kamelle verteilen, um populär zu werden. Aber die Bundesrepublik Deutschland darf so nicht regiert werden."/cn/DP/ngu