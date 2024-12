Original-Research: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ISIN: DE000A1TNWJ4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen) seit: 16.12.2024

Kursziel: 6,50 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Fortführung der Strategie unter neuem Mehrheitsaktionär

MPC hat jüngst bekanntgegeben, dass die Aktionäre um die Gründerfamilie Schroeder, die das Unternehmen seit 1994 als Großaktionäre begleiten, ihre Anteile (74,09% aller ausstehenden Aktien) zu einem Preis von 7,00 EUR/Aktie an den griechischen Unternehmer Petros Panagiotidis abgeben. Damit beläuft sich das Volumen der Transaktion auf rd. 183 Mio. EUR und die zu zahlende Prämie auf ca. 15% auf den Schlusskurs des Tages vor der Meldung. Ein Pflichtangebot ist aufgrund des Marktsegments (Freiverkehr) nicht notwendig und daher u.E. nicht zu erwarten. Dabei strebt der neue Mehrheitsaktionär eine Beibehaltung der Börsennotiz und die Unabhängigkeit der MPC an.

Darüber hinaus erwarben auch alle drei Vorstände im Rahmen der Platzierung weitere Aktien zu 7,00 EUR. Der CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein erwarben Anteile für je 154 TEUR, der CCO Christian Schwenkenbrecher Aktien für knapp 25 TEUR.



Keine Strategieänderung geplant: Der neue Eigentümer wird die in diesem Jahr geschärfte Strategie mit dem Fokus auf die Bereiche Maritime und Renewable Energy unverändert fortsetzen. Dabei bewegt sich Panagiotidis bereits seit Jahren u.a. mit der an der NASDAQ notierten Liner-Company Castor Maritime Inc. in der maritimen Branche. Eine Integration von Aktivitäten oder eine operative Zusammenarbeit zwischen MPC und anderen maritimen Unternehmen, an denen Panagiotidis beteiligt ist, erwarten wir nicht.



Partielle Neuaufstellung des Aufsichtsrats angekündigt: Der neue Großaktionär wird künftig zwei von drei Aufsichtsratspositionen besetzen. Dabei legen die bisherigen Mitglieder Dr. Axel Schroeder sowie Joachim Ludwig ihre Mandate mit Vollzug der Transaktion, die noch in diesem Jahr erwartet wird, nieder. Gleichzeitig wird der Vorstand die Berufung von Herrn Petros Panagiotidis sowie Herrn Petros Zavakopoulos vorschlagen, sodass der Großaktionär künftig auch persönlich im Aufsichtsrat und mit einer Mehrheit vertreten ist. Der langjährige CEO und heutige Aufsichtsrat Ulf Holländer soll künftiger AR-Vorsitzender werden, was wir positiv werten.

Fazit: Die Umplatzierung zu 7,00 EUR (Aufschlag auf den Kurs von ca. 15%) entspricht nahezu dem von uns seit der Initiation im Oktober 2024 gesehenen Unternehmenswert. Das operative Geschäft sowie die Strategie werden wie bisher weitergeführt, sodass wir unsere Ergebnisschätzungen bestätigen. Auf Basis unseres Kursziels zahlt Panagiotidis mit 7,00 EUR/Aktie eine u.E. angemessene Kontrollprämie i.H.v. 0,50 EUR je Aktie bzw. 7,7% auf den von uns berechneten Unternehmenswert. Mit einer aktuellen Performance von 96,3% YTD hat sich die MPC-Aktie hervorragend entwickelt und gehört zu den Top-Performern im Nebenwerte-Segment. Das aktuelle Kursniveau reflektiert u.E. nahezu gänzlich die von uns prognostizierte Unternehmensentwicklung, sodass wir nach dem starken Anstieg der Aktie ein 'Halten' des Papiers empfehlen und unser Kursziel von 6,50 EUR bestätigen.



