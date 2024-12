Rom - Die Schweiz arbeite intensiv daran, Russland in die nächste Ukraine-Friedenskonferenz miteinzubeziehen. Das sagte Aussenminister Ignazio Cassis am Montag in Rom am Rande eines Treffens. «Wir arbeiten intensiv mit vielen Partnern zusammen und versuchen, Russland seit der ersten Konferenz auf dem Bürgenstock einzubeziehen», sagte Cassis. Er betonte die Notwendigkeit, den Dialog zwischen der Ukraine und Russland zu öffnen. Die Schweiz ist laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...