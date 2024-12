Die MVM Gruppe übernimmt wesentliche Teile des Rumänien-Geschäfts von E.ON. Eine entsprechende Vereinbarung sichert MVM 68 Prozent an E.ON Energie Romania und 98 Prozent an E.ON Asist Complet. Zu finanziellen Details machen die Unternehmen am Montag keine Angaben. E.ON Energie Romania zählt mit 3,4 Millionen Kunden zu den größten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...