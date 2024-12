Ein Waymo-Robotaxi wurde dieser Tage gefilmt, wie es augenscheinlich in einer ruhigen Wohngegend ununterbrochen Runden in einem Kreisverkehr fährt. Wie lange die Schwindel-Fahrt dauerte, ist nicht überliefert. Aber das Unternehmen hat inzwischen versichert, dass sich keine Kunden an Bord befanden. Das Video von dem kreiselnden Waymo-Robotaxi zirkuliert seit Kurzem in sozialen Medien. Das Portal TechCrunch berichtet unter Berufung auf einen Sprecher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...