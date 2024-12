Madison - Bei einer Schießerei an einer christlichen Schule in Madison sind mindestens fünf Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei.Unter den Toten an der "Abundant Life"-Schule im Bundesstaat Wisconsin ist demnach auch der jugendliche Tatverdächtige. Weitere Bedrohungen für Schulen in der Gemeinde schlossen die Beamten aus.Sanitäter der Polizei von Madison hätten wenige Kilometer vom Tatort entfernt trainiert und seien schnellstmöglich zu Hilfe geeilt, wird der örtliche Polizeichef Shon Barnes zitiert. Details zu den Opfern nannten die Behörden zunächst nicht.