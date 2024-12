Die Trump-Euphorie sorgt für weitere Exzesse, die Fed wird dennoch am Mittwoch die Zinsen senken. Und in Deutschland hat Kanzler Scholz gezeigt, was er wirklich unter "Respekt" versteht! Die deutsche Wirtschaft versteht Scholz jedenfalls nicht.. Marktgeflüster Teil 2 hier: https://www.youtube.com/watch?v=gLjLNzcIjaQ

Den vollständigen Artikel lesen ...